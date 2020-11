Halstenberg und Kehrer fallen aus

Marcel Halstenberg und Thilo Kehrer fallen für den Länderspiel-Dreierpack gegen die Tschechische Republik, die Ukraine und in Spanien aus. Halstenberg (29) klagte vor dem Bundesligaspiel von RB Leipzig gegen den SC Freiburg (3:0) über muskuläre Probleme, nachdem er zuvor mit Adduktorenbeschwerden ausgefallen war. Kehrer (24) musste in der Partie von Paris Saint-Germain gegen Stade Rennes (3:0) verletzt ausgewechselt werden (ebenfalls Adduktorenbeschwerden).

Bundestrainer Joachim Löw hatte für die anstehenden Begegnungen einen großen Kader berufen. Im Vergleich zum Oktober-Aufgebot werden Lukas Klostermann (RB Leipzig), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Suat Serdar (FC Schalke 04), Emre Can (Borussia Dortmund), Niklas Süle (FC Bayern München) und Kai Havertz (FC Chelsea) fehlen. Zum ersten Mal nominiert sind Philipp Max (PSV Eindhoven) und Felix Uduokhai (FC Augsburg). Wieder ins Aufgebot zurückkehren werden Ilkay Gündogan (Manchester City) und Leroy Sané (FC Bayern München).

Am 11. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft das DFB-Team in Leipzig auf die Tschechische Republik, danach folgen zwei Nations-League-Begegnungen. Am 14. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) empfängt die Nationalmannschaft die Ukraine, gespielt wird erneut in Leipzig. Am 17. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) trifft Deutschland in Sevilla auf Spanien.

