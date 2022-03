Hallescher FC gegen Freiburg II abgesetzt

Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die für Samstag geplante Begegnung in der 3. Liga zwischen dem Halleschen FC und dem SC Freiburg II abgesagt. Die Entscheidung folgte in Abstimmung mit beiden Klubs einem entsprechenden Antrag des HFC. Grundlage ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Den Hallensern stehen aufgrund mehrerer positiver Coronafälle in der Mannschaft aktuell unter anderem keine einsatzberechtigten Torhüter zur Verfügung.

Beide Klubs waren über die Spielabsage vorab informiert. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.