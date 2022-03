Halle gegen Freiburg II am 6. April

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Nachholspiel zwischen dem Halleschen FC und SC Freiburg II neu angesetzt. Die Partie wird am Mittwoch, 6. April, ausgetragen. Anpfiff ist um 19 Uhr, MagentaSport überträgt exklusiv live.

Die Begegnung vom 30. Spieltag war am vergangenen Wochenende aufgrund von Corona-Fällen in der Mannschaft des HFC abgesagt worden. Die Absage erfolgte auf Antrag von Halle. Grundlage der Entscheidung war Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung.

Damit sind alle ausstehenden Nachholspiele in der 3. Liga terminiert. Am Samstag, 26. März (ab 14 Uhr), trifft der VfL Osnabrück auf Eintracht Braunschweig. Der NDR und MagentaSport übertragen live. Am Dienstag, 29. März (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport), hat der SC Verl den FSV Zwickau zu Gast.

[jb]