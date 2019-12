Trainieren wie die Profis: In Halle werden Talenten viele Möglichkeiten geboten

Halle als Vorbild: Freilaufen und Anbieten

In der altersgerechten Ausbildung seiner Talente orientiert sich der Hallesche FC am Profifußball. Derzeit trainieren im Verein mehr als 200 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Region. Der Grund: Sie wissen, dass sie beim HFC unter professionellen Bedingungen das Fußballspielen erlernen. Einige junge Talente schaffen auch den Weg in den Profifußball. U 17-Trainer Gilbert Hernandez stellt eine Trainingseinheit vor.

Die Einheit stellt das Freilaufen und Anbieten in den Vordergrund. Zunächst werden die Möglichkeiten, sich freizulaufen – zum Beispiel Kommen-Gehen sowie Innen-Außen und umgekehrt – aufgezeigt. Im weiteren Verlauf kommt dann der Gegnerdruck hinzu, sodass das individuelle Verhalten auf die Gruppe abgestimmt werden muss.

