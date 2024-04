Halbzeit: Kinderfußball-Tour begeistert

Halbzeit bei der großen bundesweiten Kinderfußball-Tour von DFB und Volkwagen! Zwölf Veranstaltungen sind vorbei, mehr als 7000 junge Fußballerinnen und Fußballer aus rund 1000 Teams und Vereinen waren schon im Einsatz. Mindestens zwölf weitere Termine stehen an, die nächsten am morgigen Samstag in Hamburg sowie am kommenden Wochenende in Chemnitz (4. Mai) und Neuruppin (5. Mai). Am Ende werden mit Unterstützung der beteiligten Landesverbände mehr als 12.000 Kinder im Alter zwischen fünf elf und Jahren im Rahmen der Tour am Ball gewesen sein.

Die Kinderfußball-Tour macht über drei Monate quer durch Deutschland Station – von Berlin bis Bremen, von Emden bis Zwickau, von Erfurt bis Karlsruhe, von den Amateursportplätzen in Reken (Westfalen) und Horst (Schleswig-Holstein) bis zum Gelände des FC Bayern München an der Säbener Straße. An jedem der ausgewählten Standorte wird ein großes Kinderfußball-Festival ausgetragen, an dem Amateurvereine aus der Region mit ihren Teams teilnehmen. Dabei kommen die neuen Spielformen im Kinderfußball zum Einsatz, die ab Sommer deutschlandweit verbindlich gelten und kleinere Teams, kleinere Spielfelder und viele Ballaktionen für jedes Kind beinhalten. Pro Termin nehmen rund 600 Kinder teil.

Noch bis zum 17. Mai anmelden

Abschluss der Tour ist am 8. Juni am DFB-Campus in Frankfurt am Main, sechs Tage vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EURO gegen Schottland in München. Ihr wollt mit eurer G-, F - oder E-Jugend beim Kinderfußball-Festival am DFB-Campus teilnehmen? Dann habt Ihr noch die Chance dazu!

Hier für die Teilnahme an der Kinderfußball-Tour am DFB-Campus bewerben!

Die Bewerbungsphase in Kooperation mit dem Hessischen Fußball-Verband läuft bis 17. Mai. Die Hälfte der Teilnehmerplätze für die Veranstaltung am 8. Juni geht an Vereine aus dem gastgebenden Landesverband Hessen, die zweite Hälfte wird bundesweit vergeben.

Olympiasieger, Welt- und Europameister zu Gast

Regelmäßig sind bei der Kinderfußball-Tour bekannte Gesichter zu Gast, um sich vor Ort einen Eindruck zu den neuen Spielformen im Kinderfußball zu verschaffen und den Austausch mit der Basis zu suchen. Mit dabei waren bisher zum Beispiel Nationalspielerin Jule Brand, Influencer Jannik Freestyle, die Europameister Steffen Freund und Bernard Dietz, Weltmeister Uwe Bein, Olympiasiegerin Melanie Behringer, WM-Teilnehmer David Odonkor, DFB-U 19-Trainer Christian Wörns, DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Hannes Wolf, DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung.

Die neuen Spielformen im Video erklärt

Bei der Veranstaltung am 18. Mai in München wird neben verschiedenen Legenden des FC Bayern die deutsche Trainerlegende Hermann Gerland erwartet. Für den Abschluss am DFB-Campus haben sich unter anderem bereits U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo, EURO-Maskottchen Albärt und DFB-Maskottchen Paule angekündigt. Von weiterer Prominenz ist fest auszugehen. Darüber hinaus ist ein buntes Rahmenprogramm am DFB-Campus geplant.

Jule Brand: "Habe solche Turnier geliebt"

Jule Brand (Nationalspielerin des VfL Wolfsburg): "Die Stimmung ist super. Die Kids wollen gewinnen, sie wollen immer ein Feld aufsteigen. Mir hätten die neuen Formate als Kind auch gefallen. Ich habe solche Turniere immer geliebt. So bleiben die Kids länger am Ball."

Andreas Rettig (DFB-Geschäftsführer Sport): "Die Kinderfußball-Tour macht Vorfreude auf die EURO und Lust auf den Fußball insgesamt. Wenn man diese Begeisterung sieht, ist das einfach wunderbar. Alle spielen, alle haben Ballkontakte, alle haben Freude."

Hannes Wolf (DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung): "Wir wissen, dass die kleinen Spielformen tolle Formate für die Kids sind, aber es ist immer wieder schön, es vor Ort auch selbst zu erleben. Man hört die ganze Zeit den Jubel der Kinder. Es fallen Tore, es gibt Zweikämpfe, Dribblings, alles, was den Fußball ausmacht."

Christian Wörns (DFB-U 19-Trainer, Ex-Nationalspieler): "Bei der Kinderfußball-Tour kann man die neuen Spielformen hautnah erleben und spüren. Ich kannte die Reform vorher vor allem in der Theorie, hier habe ich einen sehr guten Eindruck direkt an der Basis bekommen. Die hohe Aktionsdichte für die Kinder ist auffällig und ein großer Vorteil."

Imelda Labbé (Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen): "Zusammen mit dem DFB machen wir auf dieser Tour die neuen Spielformen für Kinder, mit der die Stars von morgen gefördert werden, noch bekannter. Darüber hinaus steigern wir mit der Kinderfußball-Tour die Vorfreude auf einen wunderbaren Fußballsommer."

Die weiteren Termine

Samstag, 27. April: Hamburg

Samstag, 4. Mai: Chemnitz/Sachsen

Sonntag, 5. Mai: Neuruppin/Brandenburg

Samstag, 11. Mai: Grimmen/Mecklenburg-Vorpommern

Sonntag, 12. Mai: Emden/Niedersachsen

Samstag, 18.Mai: München (Anlage des FC Bayern an der Säbener Straße)

Samstag, 18. Mai: Horst/Schleswig-Holstein

Sonntag, 19. Mai: Möser/Sachsen-Anhalt

Samstag, 25. Mai: Baunatal/Hessen

Sonntag, 26. Mai: Reken/Westfalen

Samstag, 1. Juni: Erfurt/Thüringen

Samstag, 8. Juni: DFB-Campus in Frankfurt/Main

