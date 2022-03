Halbfinalspiele zeitgenau angesetzt

Für vier Mannschaften ist das Finale im DFB-Pokal zum Greifen nah, nach der Halbfinalauslosung steht nun der genaue Fahrplan für Berlin fest. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den TV-Partnern die beiden Partien der der Vorschlussrunde zeitgenau angesetzt, sie werden im Free-TV in der ARD sowie Im Pay-TV bei Sky live übertragen.

Den Anfang macht am Dienstag, 19. April (ab 20.45 Uhr), das Duell zwischen dem einzig verbliebenen Zweitligisten Hamburger SV und dem Bundesligisten SC Freiburg. Letztmals stand mit dem MSV Duisburg im Jahr 2011 ein Zweitligist im Endspiel. Am Mittwoch, 20. April (ab 20.45 Uhr), treffen dann in einem Ostduell die beiden Bundesligisten RB Leipzig und 1. FC Union Berlin aufeinander.

Das Endspiel steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.

[dfb]