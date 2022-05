Halbfinaleinzug perfekt: U 17 gewinnt auch gegen Niederlande

Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen schon nach dem zweiten Gruppenspiel im Halbfinale der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina. Nach dem 2:0 (2:0) gegen Dänemark gewann die Auswahl von DFB-Trainerin Friederike Kromp in Sarajevo 2:0 (0:0) gegen die Niederlande und führt die Gruppe A daher mit sechs Punkten uneinholbar an.

Das erste Tor fiel nach einem von Svea Stoldt verlängerten Freistoß per Eigentor: Danique Tolhoek (58.) konnte den eigenen Treffer nicht mehr verhindern. Für die Vorentscheidung in der Schlussphase sorgte Paulina Platner (82.) per Kopfball.

"Es war das erwartet enge Duell", sagt Kromp im Anschluss an die Partie. "Wir sind froh um dieses Spiel, das war ein Meilenstein in der Entwicklung der Mädels. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt, aber unsere Mädels waren von Anfang an voll da und haben die Niederländerinnen nicht in ihr Spiel kommen lassen. Wir hatten in der ersten Halbzeit die ein oder andere Chance, da hatte ich das Gefühl, dass wir insgesamt besser im Spiel waren und es eine Frage der Zeit war wann wir uns dafür belohnen würden. Völlig verdient haben wir schließlich die zwei Treffer erzielt und sind dementsprechend glücklich über die außerordentliche Leistung unserer Mädels und diesen besonderen Sieg."

Chancenplus nicht ausreichend

Deutschland verbuchte den besseren Start in die Partie, Mara Alber (1.) und Marie Steiner (8.) verfehlten mit ihren frühen Abschlüssen aber das niederländische Tor. Die größte deutsche Chance der ersten Halbzeit bot sich Mathilde Janzen, die nach einem Freistoß von Alara Şehitler mit dem Kopf frei im gegnerischen Strafraum an den Ball kam, diesen aber nicht auf das Tor lenken konnte (23.).

Nahezu im Gegenzug vergab Sterre Kroezen aus sieben Metern die beste Chance für die Niederländerinnen (25.), sie traf den Ball nicht richtig und so flog dieser links am Kasten von Eve Boettcher vorbei. Im Anschluss drückte wieder die deutsche U 17 mehr auf den Treffer: Stoldt schloss nach einem Solo von der rechten Seite des Strafraums ab, Femke Liefting parierte ihren Schuss Richtung langes Eck aber per Hechtsprung (31.).

Der zweite Durchgang startete chancenarm: Erst in der 57. Minute bot sich der eingewechselten Robine Lacroix per Kopf die Gelegenheit, die Niederlande in Führung zu bringen, ihr Kopfball nach Vorarbeit von Daliyah De Klonia flog links am Kasten vorbei.

Stoldt erzwingt Eigentor

Nur wenige Sekunden später traf die Niederländerin Tolhoek ins eigene Netz. Stoldt kam mit der Hacke an einen Freistoß von Şehitler von der rechten Seite, lenkte den Ball so in den Fünfmeterraum und dort fälschte die Angreiferin ihn entscheidend in den eigenen Kasten ab (58.). In der 62. Minute bejubelte Deutschland direkt den nächsten Treffer, Schiedsrichterin Teresa Alice Pimenta aus Portugal erkannte das Tor nach Fernschuss von Janzen jedoch ab.

"Mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen war ich heute nicht ganz so d'accord", kritisiert Kromp. "Schon in der ersten Halbzeit hätten wir aus meiner Sicht einen Elfmeter kriegen müssen. Warum das Tor zum 2:0 in der zweiten Halbzeit aberkannt wurde, ist uns immer noch nicht so klar. Da haben wir auch unterschiedliche Aussagen von den Offiziellen bekommen."

Das zweite zählende Tor fiel wie das erste nach einem Standard. Şehitler brachte einen Eckball von der rechten Seite an den Fünfmeterraum, dort verlängerte Janzen den Ball per Kopf auf Paulina Platner und diese köpfte freistehend zum 2:0 ein (82.).

Montag gegen den Gastgeber

Trotz des sicheren Halbfinaleinzuges ist die Gruppenphase für die deutsche U 17 noch nicht vorbei. Am Montag (ab 14 Uhr, live bei UEFA.tv) trifft die Mannschaft von Kromp noch auf Gastgeber Bosnien und Herzegowina, der mit null Punkten und 0:14 Toren bereits sicher als Gruppenletzter feststeht. Für die Niederländerinnen ergibt sich zu derselben Zeit (auch live bei UEFA.tv) das Finale um den zweiten Platz der Gruppe A gegen Dänemark.

In der Runde der letzten Vier trifft Deutschland am Donnerstag auf den Verlierer der Partie zwischen Spanien und Frankreich am Montag (ab 20 Uhr, live bei UEFA.tv). Bei einem Remis werden die Französinnen wegen der schlechteren Tordifferenz auf Deutschland treffen. Das Finale findet am Sonntag, 15. Mai (ab 20 Uhr, live bei UEFA.tv), in Sarajevo statt.

