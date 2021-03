Halbfinale: Wolfsburg gegen Bayern möglich

Das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen wurde zwar noch nicht gespielt, dennoch ist der Weg ins Pokalfinale für die acht verbliebenen Teams nach Köln bereits geebnet. Im Pokalhalbfinale kann es zum Spitzenspiel zwischen dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München kommen, denn der Sieger aus Wolfsburg gegen SV Werder Bremen bekommt es mit dem Sieger aus TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern zu tun.

Im anderen Halbfinalspiel trifft der letzte verbliebene Zweitligist, die SG 99 Andernach, oder Eintracht Frankfurt auf den Sieger aus SC Freiburg gegen Turbine Potsdam. Dies ergab die Auslosung, die von Marie-Louise Eta, Co-Trainerin der DFB U 15-Juniorinnen, im Anschluss an das Achtelfinalspiel SV Werder Bremen gegen den SV Meppen (5:3 i.E., 2:2) live auf DFB-TV vorgenommen wurde. Die Ziehung der Halbfinalpaarungen wurde vorgezogen, da zwischen den beiden Runden nur zwei Wochen liegen und so eine größere Planungssicherheit für die teilnehmenden Klubs möglich ist.

Die Runde der letzten Acht wird am 20. und 21. März ausgetragen, die Semifinals folgen am 3. und 4. April 2021. Das Endspiel in Köln ist für den 30. Mai terminiert.

[dfb]