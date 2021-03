Halbfinale Regensburg/Bremen gegen Leipzig wird verlegt

Das DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem Sieger des für den 7. April (ab 18.30 Uhr) ausstehenden Viertelfinales SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen und RB Leipzig wird verlegt. Statt wie ursprünglich angesetzt am Sonntag, 2. Mai, wird die Begegnung nun am Freitag, 30. April (ab 20.30 Uhr, live in der ARD und bei Sky), ausgetragen.

Außerdem steht die Anstoßzeit des DFB-Pokalendspiels fest. Das Finale der Saison 2020/2021 im Berliner Olympiastadion steigt am 13. Mai ab 20.45 Uhr. Übertragen wird die Partie live von ARD und Sky.