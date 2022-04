Halbfinale: LED-Banden werden mit Friedensbotschaften bespielt

Im Rahmen der Halbfinalspiele im DFB-Pokal der Herren am 19. und 20. April haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine DFB-Pokalpartner darauf verständigt, die LED-Banden unter anderem mit umfangreichen Friedensappellen zu bespielen. Das Signal soll im Zuge der Ausstrahlung der DFB-Pokalspiele dazu genutzt werden, sämtliche Fußballfans rund um die Welt für den russisch-ukrainischen Konflikt zu sensibilisieren.

Der DFB entschied sich zu Beginn des Konflikts, dem russischen TV-Sender die Lizenz zur Ausstrahlung nicht zu entziehen, sondern den entsprechenden Lizenzerlös zugunsten der Ukraine zu spenden. Die sechs offiziellen Pokalpartner des Wettbewerbs stellen hierfür einen Teil ihrer Bandenminuten zur Verfügung. Damit wird nun die Reichweite der Halbfinalspiele als Multiplikator für diese Botschaft genutzt, mit dem Ziel, auch das russische Volk mit Friedensbotschaften zu erreichen. In Summe der beiden Halbfinalspiele werden die LED-Banden im Spiel für zwölf Minuten mit einer auf Deutsch und auf Russisch formulierten Friedensbekundung bespielt. Das lineare Fernsehen ist das in Russland am stärksten konsumierte Medium.

