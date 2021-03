Halbfinalauslosung in der Sportschau: Bärbel Wohlleben lost Dortmund gegen Kiel

Halbfinale: Kiel reist zum BVB, RB auswärts

Der Zweitligist Holstein Kiel bekommt es nach dem FC Bayern München in der zweiten Runde nun im DFB-Pokalhalbfinale mit einem weiteren "Schwergewicht" im deutschen Fußball zu tun: Der Favoritenschreck aus dem hohen Norden trifft aber diesmal in der Runde der letzten Vier auswärts auf Borussia Dortmund. Das zweite Halbfinale bestreiten der Sieger aus SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen und RB Leipzig.

Dies ergab die Auslosung die in der ARD-Sportschau von Bärbel Wohlleben, die erste Torschützin des Monats, vorgenommen wurde. U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz fungierte als Ziehungsleiter. Das für vergangenen Dienstag geplante Spiel der Regensburger gegen Bremen musste wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Gastgebern abgesagt werden und soll am 7. April (ab 18.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) nachgeholt werden.

Das Semifinale findet am 1. und 2. Mai statt, ehe am 13. Mai im Berliner Olympiastadion das Finale steigt. Diese drei Spiele werden live in der ARD und von Sky gezeigt.

[dfb]