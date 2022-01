Halbfinale ist fix: Bayern fordert Stuttgart, Freiburg den BVB

Das Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren steht. In zwei Duellen geht es am 12. und 13. März 2022 für vier A-Junioren-Bundesligisten um den Einzug ins Endspiel am 29. Mai 2022. Der VfB Stuttgart, der die bislang letzte Ausgabe des Nachwuchswettbewerbs im Jahr 2019 gewann, tritt beim FC Bayern München an, im zweiten Semifinale messen sich der SC Freiburg und Borussia Dortmund.

"Das sind zwei Spiele, bei denen man keine Prognose geben kann. Auf jeden Fall sind es schöne Halbfinals", freute sich Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, der in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die Paarungen des Pokalwettbewerbs der Junioren ausloste. Als Ziehungsleiter fungierte Walter Fricke, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses.

Das Halbfinale im Überblick

FC Bayern München (Staffel Süd/Südwest) - VfB Stuttgart (Staffel Süd/Südwest)

SC Freiburg (Staffel Süd/Südwest) - Borussia Dortmund (Staffel West)