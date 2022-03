Wird am 21. Mai in Berlin vergeben: Der DFB-Pokal ist das Objekt der Begierde

Halbfinale: HSV empfängt Freiburg, Leipzig gegen Union

Zweitligist Hamburger SV spielt gegen den SC Freiburg um den Finaleinzug im DFB-Pokal, der RB Leipzig hat den 1. FC Union Berlin zu Gast. Losfee Laura Nolte, Olympiasiegerin im Zweierbob, hat bei der Auslosung des DFB-Pokalhalbfinals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund spannende Begegnungen gezogen.

Der Hamburger SV, der schon 2018/2019 als Zweitligist in einem Pokalhalbfinale stand und damals gegen RB Leipzig verlor (1:3), könnte als erster Zweitligist seit 2011 in ein Pokalfinale einziehen. Damals unterlag der MSV Duisburg dem FC Schalke 04 0:5 im Endspiel. Für den SC Freiburg wäre auf der anderen Seite ein Sieg im Halbfinale gleichbedeutend mit dem ersten Finaleinzug in der eigenen Vereinsgeschichte. Union Berlin erreichte das Endspiel in der eigenen Stadt bislang einmal, verlor 2000/2001 aber 0:2 gegen den FC Schalke 04. Gewinnt RB Leipzig das Halbfinale gegen die Unioner, stehen die Sachsen im dritten Pokalfinale in den vergangenen vier Spielzeiten. Die bisherigen Finaleinzüge endeten für die Leipziger in Niederlagen gegen den FC Bayern (2018/2019: 0:3) und Borussia Dortmund (2020/2021: 1:4).

Die beiden Partien finden am 19. und 20. April statt, das große Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai.

Das DFB-Pokalhalbfinale der Männer

Hamburger SV - SC Freiburg

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin

