Peter: "Wir wissen, was in uns steckt"

Halbfinale gegen Frankreich: "Wissen, was in uns steckt"

Nur noch ein Schritt bis zum Endspiel! Die deutschen U 19-Frauen treffen heute um 20.30 Uhr (live auf Sport1 und DAZN) im Halbfinale der Europameisterschaft in Belgien auf Frankreich. Im RBFA Academy Stadium in Tubize bekommt es das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter mit dem Gruppensieger der Vorrundengruppe B zu tun.

Die deutsche Startelf: Adamczyk - D. Acikgöz, Diehm (K), Nachtigall, I. Acikgöz, Alber, Sehitler, Kett, Veit, Platner, Gloning.

In der Vorrunde hatten die Französinnen all ihre drei Gruppenspiele gewonnen und dabei unter anderem auch Titelverteidiger Spanien mit 2:0 bezwungen. Die DFB-Auswahl startete mit 6:0- und 2:0-Siegen über Österreich und Gastgeber Belgien, musste im abschließenden Gruppenspiel allerdings eine 1:3-Niederlage gegen die Niederlande hinnehmen. "Wir haben das Spiel gegen die Niederlande intensiv analysiert und konnten einige Themen mitnehmen, an denen wir vor dem Halbfinale noch einmal intensiv gearbeitet haben", sagt Kathrin Peter. "Damit ist die Niederlage aus dem letzten Gruppenspiel für uns aber auch abgehakt. Denn alles beginnt nun wieder bei Null, was in der Gruppenphase war, zählt nicht mehr."

Duell der Rekord-Titelträger

Dreimal spielten beide Teams bereits im EM-Halbfinale gegeneinander, zweimal mit dem besseren Ende für Frankreich. In allen drei Fällen, in denen die beiden Nationen im Halbfinale gegeneinander spielten, holte der Sieger am Ende auch den Titel. Deutschland gegen Frankreich – dieses Duell ist auf U 19-Ebene ohnehin ein Duell der Rekord-Titelträger: Deutschland hat mit sechs EM-Titeln die meisten überhaupt geholt, dahinter folgt Frankreich mit fünf. Das letzte Länderspiel gegen Frankreich auf U 19-Ebene konnte Deutschland im Juni 2022 mit 4:1 für sich entscheiden. Bereits damals standen Kathrin Peter und Frankreichs Trainerin Sandrine Ringler als Cheftrainerinnen ihrer Teams an der Seitenlinie.

"Frankreich ist ein sehr gut organisiertes Team und verfügt über viele spielstarke und schnelle Einzelspielerinnen", so Peter. "Insofern erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden werden. Wir wissen, was in uns steckt und müssen es morgen schaffen, unsere Stärken mit voller Überzeugung auf den Platz zu bringen. Dann haben wir gute Chancen ins Endspiel einzuziehen."

[hr]