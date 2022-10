Halbfinale! Deutschland schlägt Brasilien 2:0

Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen dank eines 2:0 (1:0) gegen Brasilien im WM-Halbfinale. Marie Steiner legte im ersten Durchgang den Grundstein zum Sieg. In der 23. Minute erzielte die Stürmerin nach einem Freistoß von der rechten Strafraumlinie aus kurzer Distanz das 1:0. Der Ausgleich der Brasilianerinnen durch Alice (28.) nach einer Ecke wurde nach einer knapp vierminütigen Überprufung durch den VAR, wegen eines Handspiels zurückgenommen.

Im überwiegend ereignislosen zweiten Durchgang verwaltete Deutschland die Führung, ließ hinten wenig zu, verpasste vorne aber auch lange die Entscheidung. In der neunminütigen Nachspielzeit erlöste die eingewechselte Melina Krüger (90.+5) die Mannschaft von Assistenztrainerin Melanie Behringer, als sie ein Zuspiel von Laura Gloning zum 2:0 verwertete.

"Von Anfang bis Ende voll fokussiert"

"Es war ein sehr enges Spiel gegen Brasilien, in dem es extrem wichtig war, dass wir mannschaftlich so geschlossen aufgetreten sind.", sagte Cheftrainerin Friederike Kromp, die aufgrund eines positiven Coronatests nicht am Spielfeldrand saß. "Am Ende haben wir uns verdient durchgesetzt, weil wir von Anfang bis Ende voll fokussiert waren, jeden Zweikampf angenommen und unsere Torchancen genutzt haben. Heute hat sich insbesondere auch die Tiefe in unserem Kader gezeigt." Neben Kromp fehlten auch Alara Sehitler und Torhüterin Eve Boettcher.

Im Halbfinale trifft Deutschland am Mittwoch (ab 16.30 Uhr live auf FIFA+) entweder auf Japan oder Spanien. Das Finale findet am Sonntag um 16.30 Uhr in Navi Mumbai statt.

[dfb]