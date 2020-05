Halbfinale angesetzt: Erst Sensationsteam, dann Rekordsieger

In der Bundesliga und 2. Bundesliga rollt der Ball wieder, nun steht auch fest, wann es im DFB-Pokal weitergeht. Für die ausstehenden Halbfinalpartien hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) heute die zeitgenauen Ansetzungen bekanntgegeben.

Den Anfang macht am Dienstag, 9. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), die Begegnung des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. In der laufenden Pokalsaison hat der FCS bereits Geschichte geschrieben: Die Saarländer sind der erste Viertligist, der das Halbfinale des Wettbewerbs erreicht hat. Ausgetragen wird die Partie erneut im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen.

Einen Tag darauf, am 10. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), kommt es zum Bundesligaduell zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Rekordpokalsieger München genießt bei der Neuauflage des DFB-Pokalendspiels 2018 Heimrecht in der Allianz Arena. Das diesjährige Finale steigt am 4. Juli im Olympiastadion Berlin - alle drei noch ausstehenden Pokalspiele finden ohne Zuschauer statt und werden live in der ARD und bei Sky gezeigt.