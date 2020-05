Halbfinale 2017: FC Bayern gegen BVB re-live auf YouTube

Aufgrund der Corona-Krise können Fans den Fußball momentan nicht live im Stadion oder vor dem Bildschirm genießen. Ganz verzichten müssen sie auf die "schönste Nebensache der Welt" aber nicht. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigt regelmäßig spektakuläre DFB-Pokalspiele in voller Länge auf seinem YouTube-Kanal. Heute: das Halbfinale 2017 zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Den Anfang machte das legendäre Pokalfinale 2012 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, die zweite Partie war das Endspiel von 2011 zwischen dem FC Schalke 04 und dem damaligen Zweitligisten MSV Duisburg, die dritte Begegnung das Neun-Tore-Spektakel 2019 zwischen dem 1. FC Heidenheim und Bayern München. Danach waren das Finale 2007, als der VfB Stuttgart dem 1. FC Nürnberg nach Verlängerung unterlag, das Endspiel 2009 zwischen Bayer Leverkusen und Werder Bremen, das Finalduell von 2018 zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München sowie das Finale von 2015 zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg an der Reihe. Nach dem Finale von 2013 zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart sowie dem Finale von 2017 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wurde zuletzt das Finale von 2014 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München gezeigt.

Torreicher Klassiker: Reus ebnet Dortmund den Weg nach Berlin

Am heutigen Mittwoch gibt es nun das Halbfinale der Saison 2016/2017 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu sehen, in dem Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé mit ihren Toren dem BVB einen Auswärtssieg in München bescherten und so den Weg ins Endspiel nach Berlin freimachten.

Hier geht's direkt zum Re-live des Halbfinals von 2017. Über die Kommentarfunktion können Fans mitbestimmen, welches Highlightspiel aus dem DFB-Pokal als nächstes in voller Länge gezeigt werden soll.

[dfb]