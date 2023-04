Halbfinalduell der Ligakonkurrenten: Bielefeld empfängt Schalke

Große Bühne für das Halbfinalhinspiel um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Schalke 04: Der Vizemeister und der Titelträger aus der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga stehen sich heute (ab 11 Uhr live auf dem Sky Sport YouTube-Channel, in der Sky App und auf skysport.de) in der SchücoArena, der Spielstätte der Bielefelder Zweitligaprofis, gegenüber. S04 ist Titelverteidiger. Der DFB.de-Faktenscheck.

Historischer Erfolg: Für Arminia Bielefeld ist schon die Teilnahme am Halbfinale eine Premiere. Nie zuvor konnten sich die B-Junioren des Zweitligisten für eine Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Die Teilnahme in dieser Saison kommt nicht von ungefähr. Nach dem 6:1 beim SV Deutz 05 überwinterten die Bielefelder sogar als Tabellenführer der West-Staffel. In der Endabrechnung rutschte die Arminia noch hinter Halbfinalgegner FC Schalke 04 zurück. Vom drittplatzierten Bayer 04 Leverkusen trennte die Ostwestfalen nur ein Punkt. Für den Nachwuchs des FC Schalke 04 bedeuten die Duelle mit Arminia Bielefeld nicht nur die vierte Endrundenteilnahme seit der Einführung der B-Junioren-Bundesliga (2007/2008). Die Königsblauen können sich auch Hoffnungen machen, den Erfolg aus der vergangenen Saison (4:3 im Finale gegen den VfB Stuttgart) zu wiederholen. Das ist den Schalker B-Junioren bei zwei Meistertiteln aus fünf Endspielen noch nie gelungen. Im vergangenen Jahr schon mit dabei: der heutige S04-Kapitän und deutsche U-Nationalspieler Taylan Bulut.

Das Duell in der West-Staffel: Das Aufeinandertreffen in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga liegt noch nicht lange zurück. Erst am 25. Februar - und damit dem drittletzten Spieltag - standen sich Arminia Bielefeld und der FC Schalke 04 gegenüber. Es war das einzige Duell in der Liga, da die Bundesligasaison wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie letztmals auf eine einfache Runde verkürzt worden war. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schossen Taycan Etcibasi (53.), Jermaine Jann (74.) und der eingewechselte Ben Berzen (90.+5) den FC Schalke 04 zu einem 3:0-Auswärtserfolg und damit auch wieder an die Tabellenspitze. Den dritten Treffer erzielten die Königsblauen in Unterzahl, da sich Kayhan Sayman die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte (85.).

Die Trainer: Marcel Drobe ist bei Arminia Bielefeld auch mit 34 Jahren schon ein fester Bestandteil der Nachwuchsabteilung. Bereits seit Juli 2013 ist er als Trainer im Juniorenbereich der Ostwestfalen tätig. Die Arbeit bei der U 17 lernte Drobe bereits von Juli 2015 bis Juni 2018 als Assistent des damaligen Cheftrainers Oliver Krause (inzwischen FC Schalke 04 U 15) kennen. Im Anschluss stand Drobe bis Dezember 2019 selbst bei der U 16 als Cheftrainer an der Seitenlinie. Über die U 19 als Zwischenstation (ab Januar 2020) betreut Drube seit Juli 2020 die B-Junioren der Arminia. Onur Cinel ist seit der vergangenen Saison zurück bei der U 17 des FC Schalke 04. Der 37-Jährige gehörte zuvor rund ein halbes Jahr unter den Cheftrainern Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens zum Trainerteam der Profis. Die Spielzeit 2020/2021 hatte Cinel zuvor schon als U 17-Trainer begonnen. Wegen der Corona-Pandemie stand er aber nur bei einem Ligaspiel an der Seitenlinie. Der gebürtige Essener hatte seit 2012 schon verschiedene Positionen in der Knappenschmiede inne, darunter als Cheftrainer der U 16 und der zweiten Mannschaft (U 23) sowie als "Co" von Norbert Elgert bei der U 19. In seinem ersten kompletten Jahr mit der U 17 führte er die Königsblauen zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft (4:3 im Finale gegen den VfB Stuttgart). Seit dieser Saison unterstützt Cinel zusätzlich den neuen Cheftrainer Ralf Rangnick bei der Nationalmannschaft von Österreich.

Die Torjäger: Mit 56 Treffern in nur 15 Partien, also mehr als 3,7 Tore pro Spiel, stellte Arminia Bielefeld in der Staffel West vor dem 1. FC Köln (49) die erfolgreichste Offensive. Da überrascht es nicht, dass ein Arminia-Spieler auch die Torschützenliste anführt. Henrik Koch erzielte bei seinen 14 Einsätzen 17 Treffer. Das bedeutet vor Paris Brunner (16) von Borussia Dortmund den Bestwert. Kochs Teamkollege Nick Cherny war zwölfmal erfolgreich, was in der ligaweiten Rangliste den vierten Platz bedeutet. Der beste Schütze des FC Schalke ist Jermaine Jann mit zehn Saisontoren. Die "Knappen" trafen während der regulären Saison "nur" 43-mal, mussten dafür aber auch nur drei Gegentore und damit mit Abstand die wenigsten aller Mannschaften hinnehmen. Bei der Arminia waren es 23.

Die Stimmen: "Seitdem wir wussten, dass wir bei der Endrunde dabei sind, ist die Vorfreude bei allen Beteiligten spürbar", sagt Bielefelds Trainer Marcel Drobe im Gespräch mit DFB.de. "Uns hat die gesamte Saison ein sehr guter Zusammenhalt ausgezeichnet. Durch unsere intensive Spielweise konnten wir auch gegen die Topteams überzeugen. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, diese beiden Extraspiele zu bestreiten, dann wollen wir auch das Maximum herausholen." Sein Gegenüber Onur Cincel bemerkt bei seinem Team "eine positive Anspannung" vor dem Hinspiel. "Die Leistungsdichte in der West-Staffel war in diesem Jahr extrem", so der 37-Jährige gegenüber DFB.de. "Es hätten bestimmt sechs Mannschaften verdient gehabt, an der Endrunde teilzunehmen. Wir treffen mit Arminia Bielefeld auf ein unfassbar starkes Team. Es gibt keinen Aspekt, bei dem man von einer Schwachstelle reden kann. Wir müssen in den beiden Duellen die beste Mannschaft sein, zu der wir in der Lage sind, um das Endspiel zu erreichen."

Der Modus: Das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstor-Regelung kommt nicht zur Anwendung. Im Endspiel genießt der Sieger des Halbfinalduells zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Schalke 04 Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg (Hinspiel am Sonntag, ab 11 Uhr, live bei Sky). Die Halbfinalrückspiele finden jeweils am Ostermontag, 10. April, statt. Sollte das am Sonntag, 16. April, (ab 11 Uhr, live bei Sky) stattfindende Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Gespielt wird entweder in der Bielefelder SchücoArena oder im Gelsenkirchener Parkstadion.

