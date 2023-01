Hagel wechselt im Sommer nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Zugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht: Im Sommer wechselt die sechsmalige deutsche Nationalspielerin Chantal Hagel ablösefrei zu den "Wölfinnen". Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin von der TSG 1899 Hoffenheim hat einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterzeichnet.

"Ich freue mich sehr darauf, ab Sommer für den VfL Wolfsburg zu spielen", so Hagel. "Auf mich wartet eine spannende Herausforderung bei einem der Topteams des europäischen Frauenfußballs. Die Gespräche mit Ralf Kellermann und dem Trainerteam um Tommy Stroot haben mir von Beginn an ein positives Gefühl gegeben. Darum freue ich mich sehr, meine Stärken einzubringen, um die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach meinen sieben Jahren in Hoffenheim, in denen ich mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln konnte, sehe ich den Wechsel zur kommenden Saison als nächsten Schritt meiner Karriere."

Hagel hat bisher 68 Spiele in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bestritten und trug im Februar 2022 erstmals das Trikot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.