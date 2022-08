Hackathon in Stuttgart: Das Fanerlebnis steht im Mittelpunkt

Fußballfan und kreativ? Dann schnell für den Hackathon der UEFA EURO 2024 Host City Stuttgart bewerben! Zwei Jahre vor der Europameisterschaft und dem begonnenen Umbau der Arena im Neckarpark Stuttgart als Austragungsort von fünf Spielen der UEFA EURO 2024 wollen die Host City Stuttgart gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS), Gründermotor, dem VfB Stuttgart und der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität sowie Medientechnologien und Entertainment entwickeln. "Dabei steht für uns das Fanerlebnis der Zukunft in Stuttgart im Mittelpunkt. Neue Ideen und innovative Ansätze sollen durch den Hackathon kreiert und entwickelt werden. Moderne Lösung für den Fußball und seine Fans," sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

"An Spieltagen müssen für zehntausende Zuschauer*innen Themen wie Mobilität, Fanerlebnis und Nachhaltigkeit bewältigt werden. Ideen und Innovationen sind immer willkommen, denn wir möchten unseren Fans stets ein besonderes Heimspielerlebnis in unserem Wohnzimmer ermöglichen. Wir freuen uns daher, den Hackathon der UEFA EURO 2024 Host City Stuttgart als Sparringspartner zu unterstützen und ermutigen die vielen Kreativen, Ideen und Technologien mit uns zu teilen. Gemeinsam können wir von Austausch, Netzwerk und hoffentlich auch der Umsetzung spannender Visionen profitieren", sagt VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle. Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer der WRS, fügt an: "Neue Technologien ermöglichen neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Da die Region Stuttgart auch ein wichtiger Sport-Standort ist, unterstützen wir als regionale Wirtschaftsförderung gerne innovative und kollaborative Methoden wie den Hackathon."

"Finale" des Hackathons am 26. Oktober

Vom 22. September an setzt der Hackathon in einem einmonatigen Sprint ein Zeichen für Innovation und gemeinsame Ideen und vereint kreative Fußballfans mit Start-ups in einem Team. Wer dabei sein will und sich bei der Entwicklung neuer Konzepte einbringen möchte, kann sich bis zum 4. September auf einer eigens dafür kreierten Website www.hackathonstuttgart.de anmelden. In der Stuttgart Arena im Neckarpark geht es während des Hackathons darum, sich mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen in den Dimensionen "Digitale Transformation" (wie kann der Stadionbesuch mit digitalen Services verbessert werden?), "Nachhaltigkeit" (wie können Konzepte aus der Kreislaufwirtschaft rund um den Stadion-Besuch wirksam eingesetzt und kommuniziert werden?) und "Fanerlebnis (wie lässt sich das Erlebnis und die Sicherheit für Familien vor, während und nach dem Stadionbesuch verbessern?) zu befassen. Begleitet werden die Teilnehmer*innen von den Unterstützern des Hackathons, allen voran dem VfB Stuttgart, Gründermotor und der WRS. Vorträge mit spannenden Einblicken von Startup-Mentor*innen sind als weitere Impulsgeber geplant.

Das "Finale" ist für den 26. Oktober terminiert – dann werden die Ergebnisse in der Stuttart Arena vor einer ausgewählten Jury präsentiert und prämiert. Adrian Thoma, Managing Director Gründermotor GmbH & Co. KG: "Wir haben es uns zur Mission gemacht, die richtigen Player aus dem Start-up-Ökosystem in Baden-Württemberg zusammen zu bringen. Wir freuen uns, dass genau das in dem anstehenden Hackathon auf einem neuen inhaltlichen Spielfeld passiert und so die Zukunft von sportlichen Großereignissen am Beispiel von Stuttgart mitgestaltet wird."

Alle Informationen rund um den UEFA EURO 2024 Hackathon, das Programm und die Anmeldung sind auf der Homepage www.hackathonstuttgart.de veröffentlicht. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt per Mail an Gründermotor: hi@gruendermotor.io.

[dfb]