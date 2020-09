Gwinn zieht sich Außenband- und Kapselverletzung zu

Giulia Gwinn hat sich beim EM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Irland in Essen nach einer ersten Diagnose eine Außenband- und Kapselverletzung im rechten Knie zugezogen. Weitere Untersuchungen zur endgültigen Diagnostik und Festlegung der Therapie sollen in den nächsten Tagen beim Verein erfolgen. Die Offensivspielerin des FC Bayern wird am Sonntagvormittag nach München zurückkehren.

Die DFB-Auswahl reist am Sonntagnachmittag nach Podgorica. Dort trifft sie am Dienstag (ab 16 Uhr, live in der ARD) im Rahmen der EM-Qualifikation auf Montenegro. Gegen Irland hatte das Team von Martina Voss-Tecklenburg zuvor ein ungefährdetes 3:0 gefeiert.