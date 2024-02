Gwinn: "Wir sind alle extrem fokussiert"

Am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Heerenveen gegen die Niederlande. Das Spiel um Platz drei in der UEFA Women's Nations League entscheidet darüber, welches Team das Olympiaticket erhält. Bayern Münchens Nationalspielerin Giulia Gwinn (24) und Sarai Linder (24) von der TSG Hoffenheim sprechen auf DFB.de über die Vorbereitung und Kommunikation innerhalb der Mannschaft.

Giulia Gwinn über...

...Änderungen im Vergleich zum Frankreich-Spiel: Gegen Frankreich waren wir in der zweiten Halbzeit deutlich mutiger, diesen Mut wollen wir mitnehmen in das nächste Spiel. Nur schon von der ersten Minute an.

...die Spielvorbereitung: Wir sind alle extrem fokussiert, das ist auch unser eigener Anspruch. Auch taktisch sind wir immer gut eingestellt. Das Spiel gegen Frankreich haben wir gut analysiert und Horst hat auch nochmal sehr direkt angesprochen, um was es geht. Es ist ein Traum von jeder Einzelnen, bei Olympia dabei zu sein. Auch für Horst wollen wir alles reinwerfen.

...ihre Stärke beim Elfmeterschießen: Ich mache mir einfach nicht so viele Gedanken. Zu Hause habe ich einen Freund, der ehemaliger Torhüter ist, da bekomme ich auch meistens noch ein paar Tipps. Ich bleibe einfach bei mir und damit fahre ich bis jetzt ganz gut.

..."Angsthasen-Fußball" im Frankreich-Spiel: Alle haben es so gesehen, die Formulierung war vielleicht etwas zu direkt. Jede muss sich an der eigenen Nase packen.

...die Niederländerinnen: Sie sind eine Mannschaft, die in den letzten Jahren auch bei jedem Turnier präsent war. Wir wollen ihnen einfach unser Spiel aufdrängen und das am besten von Beginn an. Die Niederländerinnen kommen über das Kollektiv, haben aber auch gute Einzelspielerinnen. Sie haben einen guten Mix aus Erfahrung und einer gewissen Frische und haben sich über Jahre als Kollektiv gefunden.

...die Kommunikation innerhalb der Mannschaft: Wir hatten gestern einen freien Nachmittag, dort konnten wir etwas abschalten. Wir haben aber auch untereinander viel miteinander gesprochen und versucht, uns zu unterstützen. Wir waren gestern gemeinsam etwas essen und haben insgesamt eine gute Stimmung in der Mannschaft.

Sarai Linder über...

...das Niederlande-Spiel: Die Vorfreude ist groß. Wir haben uns im Training nochmal zusammengeschlossen und gut vorbereitet, die Freude ist da. Es ist ein Spiel, in dem es um alles geht, und wir haben nichts zu verlieren. Wir haben die Qualität und wenn wir diese auf den Platz bringen, dann sollten wir gewinnen.

...das Frankreich-Spiel: Es spielen immer viele Faktoren mit und meistens sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, wie das Spiel verläuft. Wir sind leider gegen Frankreich nicht gut in das Spiel gekommen und auch die Kommunikation auf dem Platz hat etwas gestockt.

...die Einstellung im Team: Wir wollen positiv bleiben. Ein positiver Gedanke kann eine ganze Mannschaft mitreißen und so wollen wir es angehen.

[dfb]