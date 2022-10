"Gute Ausbildung von engagierten Nachwuchskräften besonders wichtig"

Zwei Vizeeuropameisterinnen als Vorbilder zum Anfassen: Bevor es für Lena Oberdorf und Kathrin Hendrich mit der deutschen Nationalmannschaft am Freitag in Dresden zur Neuauflage des EM-Halbfinals gegen Frankreich kommt, nahmen sich die Nationalspielerinnen reichlich Zeit für Nachwuchskräfte und ehrenamtlich Engagierte aus der Region. Insgesamt 15 junge Spielerinnen, Trainerinnen, Trainer und Betreuerinnen von Mädchen- und Frauenmannschaften der Vereine 1. FFC Fortuna Dresden, Bischofswerdaer FV sowie vom Sächsischen Fußball-Verband trafen auf Einladung von DFB-Partner Volkswagen Lena Oberdorf und Kathrin Hendrich am Mittwoch zum lockeren Plausch und inspirierenden Austausch.

Zuvor hatten sie bereits die Pressekonferenz der Nationalmannschaft besucht. Denn nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des grünen Rasens ist es ein wichtiges Ziel des DFB und seiner Partner, weibliche Nachwuchskräfte im Fußball zu fördern und zu stärken. So hat der DFB in diesem Jahr unter anderem die "Strategie Frauen im Fußball FF27>>" vorgestellt. "Gutes Leadership stärkt Strukturen im Fußball. Eine gute Ausbildung von engagierten Nachwuchskräften empfand ich persönlich immer als besonders wichtig", sagt Kathrin Hendrich. Lena Oberdorf ergänzt: "Ich war selbst ehrenamtlich als Trainerin einer D-Jugendmannschaft tätig. Es ist schön zu sehen, dass sich hier in der Umgebung das Engagement für den Fußball der Frauen immer größerer Beliebtheit erfreut."

Der Blick geht aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. So lädt der DFB vom 27. Oktober bis 1. November zu einer weiteren gesonderten "Female Edition" seines Workshops "Future Leaders in Football" (FLF) in die katarische Hauptstadt Doha. 20 junge Frauen aus dem Nahen und Mittleren Osten erhalten fünf Tage lang die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten als verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten weiterzuentwickeln. Das deutsche Bundesentwicklungsministerium (BMZ) wird als Mitinitiator des FLF-Programms die Teilnahme der jungen Frauen aus Partnerländern der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit unterstützen.

VW-Kampagne "Frauen spielen Fußball. #KeinFrauenfußball"

Neben BMZ und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wird die dritte Auflage des Workshops, der zuletzt im März in Jordanien stattfand, abermals stark unterstützt von DFB-Partner Volkswagen, der sich unter anderem mit seiner Kampagne "Frauen spielen Fußball. #KeinFrauenfußball" für mehr Gleichberechtigung im Fußball und in der Gesellschaft starkmacht.

Nach der Pilotausgabe im Juni 2021, die aufgrund der Corona-Pandemie in digitaler Form im Zuge der EURO 2020 stattfand, und der zweiten Auflage, die erstmals als "Female Edition" ausgerichtet wurde, im März 2022 in Amman (Jordanien) findet der dritte Workshop bewusst im Vorfeld der Männer-WM in Katar statt. Unter dem Motto "Developing Skills and Taking Action to Tackle Challenges in Sport and Society" ist es das Ziel des Leuchtturmprojekts FLF, die Aufmerksamkeit rund um die Weltmeisterschaft in Katar zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme anzusprechen, eine öffentliche Debatte anzustoßen und im internationalen Kontext der gesellschaftspolitischen Verantwortung des DFB nachzukommen.

[al]