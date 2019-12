Gute An- und Mitnahme ist das A und O

Grundlage für ein erfolgreiches Zusammenspiel ist eine gute An- und Mitnahme des Balles. Spieler, die aus einer guten Vororientierung heraus den Ball bereits gezielt mit dem 'ersten Kontakt' in freie Räume mitnehmen, ihn mit dem Rücken zum Gegner-Tor geschickt abschirmen und zudem noch unterschiedliche flache, halbhohe und hohe Zuspiele verarbeiten können, sind in ihren Teams stetig gesuchte Passabnehmer. In der aktuellen Ausgabe von DFB-Training online stehen diese Inhalte altersklassenübergreifend im Mittelpunkt.

Während die Ü 20-Teams durch die Mitte angreifen, setzen die A-Junioren auf den 'zweiten Ball' als Angriffsmittel. Die B-Junioren verarbeiten flache Zuspiele mit dem Rücken zum Tor. Die C-Junioren setzen die An- und Mitnahme für eine schnelle Seitenverlagerung ein. Bei den D-Junioren steht die Ballkontrolle in vielfältigen Situationen im Mittelpunkt. Die jüngeren Teams haben ihr Training derweil in die Halle verlegt: Die E- und die F-Junioren absolvieren dabei zur Eingewöhnung viele Spiele. Die Bambini treten gegen den eigenen Trainer an, was für zusätzliche Motivation sorgt – ebenso wie die Rahmengeschichte, in der die Kinder ihren Häuptling als Wikinger ebenfalls in Wettkämpfen fordern.

