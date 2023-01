Guirassys Last-Minute-Tor schockt Paderborn

Der VfB Stuttgart hat in allerletzter Sekunde als erstes Team den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals klar gemacht. Beim 2:1 (0:1) beim Zweitligisten SC Paderborn 07 lagen die Schwaben nach einem frühen Eigentor von Konstantinos Mavropanos (4.) bis in die Schlussphase zurück, ehe "Joker" Gil Dias" in der 86. Minute der Ausgleich gelang und Serhou Guirassy in der nachspielzweit (90.+5) die Partie drehten und den VfB erstmals nach sieben Jahren wieder in die Runde der letzten Acht schossen.

Fast mit der ersten Aktion des Spiels ging der SCP unter tatkräftiger Mithilfe der Stuttgarter Defensive in Führung. Nach einem Einwurf spielte Mavropanos den Ball scharf zurück in Richtung eigenes Tor, erwischte Keeper Florian Müller dabei aber auf dem falschen Fuß. Der VfB musste sich kurz sammeln, hatte dann aber durch einen Freistoß von Serhou Guirassy (10.) und Atakan Karazors Abschluss (12.) nach einer Ecke die ersten guten Gelegenheiten.

Stuttgart dominiert, Paderborn verteidigt leidenschaftlich

Stuttgart hatte weiter die Spielkontrolle, Paderborn setzte auf schnelle Gegenstöße. Der VfB erarbeitete sich mehr als 70 Prozent Ballbesitz, klare Torchancen blieben allerdings bis zur Halbzeit Mangelware. Die Gastgeber verteidigten ihr Tor meist ohne große Mühe.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieben die Gäste aus Schwaben das dominante Team, ließen aber weiter die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen. Gefährlich wurde es dagegen vor dem VfB-Gehäuse, als der frisch eingewechselte Sirlord Conteh im letzten Moment von Keeper Müller abgelaufen wurde (59.).

Neuzugang Dias kommt und trifft

Der Druck der Stuttgarter wurde aber trotz allem von Minute zu Minute größer. Und auch die Chancen wurden besser: Karazors Hackenabnahme nach einer Ecke wurde im letzten Moment entscheidend abgelenkt (65.). Doch auch die Konter der Paderborner wurden stärker, nach Contehs Vorarbeit verzog Felix Platte aber deutlich (70.).

In der 76. Minute rutschte erstmals eine Flanke am Paderborner Fünfmeterraum durch, Guirassy traf das Spielgerät aus kurzer Distanz aber nicht richtig. Umso besser machte es "Joker" Dias in seinem ersten Einsatz für den VfB: Der Portugiese setzte den Ball von der Strafraumkante sehenswert zum 1:1 unter die Latte. In der Nachspielzeit machte Guirassy mit seinem Kopfballtreffer den Stuttgarter Sieg dann perfekt.

[sid/js]