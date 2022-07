Gütersloh und Sand eröffnen neue Saison

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Spielplan der 2. Frauen-Bundesliga veröffentlicht. Zum Startschuss in die neue Saison 2022/2023 treten der FSV Gütersloh 2009 und Bundesligaabsteiger SC Sand am Samstag, 27. August (ab 14 Uhr), gegeneinander an.

Die weiteren Begegnungen des ersten Spieltags werden am Sonntag, 28. August, ausgetragen. Vier Partien werden dabei um 11 Uhr angepfiffen, zwei weitere um 14 Uhr - darunter das ostdeutsche Duell zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und RB Leipzig.

Der letzte Spieltag der Zweitligasaison ist für Sonntag, 29. Mai 2023, angesetzt. Am 11. und 18. Juni 2023 stehen dann die Hin- und Rückspiele der Aufstiegsrunde an. Seit der Saison 2018/2019 wird die 2. Frauen-Bundesliga eingleisig ausgespielt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison 2020/2021 allerdings in zwei Staffeln ausgetragen.