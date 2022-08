Gütersloh gegen Titelverteidiger Wolfsburg

Zweitligist FSV Gütersloh hat das große Los gezogen und empfängt in der zweiten Runde um den DFB-Pokal der Frauen den Titelverteidiger und Deutschen Meister VfL Wolfsburg. Die Auslosung durch die frühere Nationalspielerin Turid Knaak, bei der Sabine Mammitzsch, die DFB-Vizepräsidentin für Frauen und Mädchenfußball, Ziehungsleiterin war, ergab zudem, dass Vizemeister FC Bayern München beim FC Ingolstadt gastieren wird, Regionalligist SV 67 Weinberg darf sich auf Eintracht Frankfurt freuen.

Für die zwölf Erstligisten der Vorsaison sowie die vier bestplatzierten Mannschaften aus der 2. Frauen-Bundesliga der Vorsaison ist es die erste Partie im laufenden Wettbewerb, da sie in der ersten Runde ein Freilos erhalten haben. Die zweite Runde findet zwischen dem 10. und 12. September statt. Das Finale in Köln steigt am 18. Mai 2023.

Die Paarungen der zweiten Pokalrunde

Gruppe Nord:

SV Henstedt-Ulzburg (RL Nord) - SV Werder Bremen (FBL)

FSV Gütersloh (2.FBL) - VfL Wolfsburg (FBL)

FC Viktoria 1889 Berlin (RL Nordost) - 1. FFC Turbine Potsdam (FBL)

ATS Buntentor (RL Nord) - SGS Essen (FBL)

Magdeburger FFC (RL Nordost) - MSV Duisburg (FBL)

VfL Bochum (RL West) - SV Meppen (FBL)

Türkiyemspor Berlin (RL Nordost) - RB Leipzig (2.FBL)

Borussia Bocholt (RL West) - Carl Zeiss Jena (2.FBL)

Gruppe Süd:

TSV Jahn Calden (RL Süd) - Bayer 04 Leverkusen (FBL)

1. FC Saarbrücken (RL Südwest) - TSG Hoffenheim (FBL)

SV Elversberg (RL Südwest) - 1. FC Köln (FBL)

SV 67 Weinberg (RL Süd) - Eintracht Frankfurt (FBL)

SG Andernach (2.FBL) - SC Freiburg (FBL)

FC Ingolstadt (2. FBL) - FC Bayern München (FBL)

Karlsruher SC (RL Süd) - 1. FC Nürnberg (2.FBL)

SC Fortuna Köln (RL West) - SC Sand (2.FBL)

[dfb]