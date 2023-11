Güner sichert U 16 zweiten Sieg in der Türkei

Zweites Spiel, zweiter Erfolg: Die deutschen U 16-Junioren haben auch das zweite Länderspiel in der Türkei für sich entschieden. Zwei Tage nach dem 3:1 im ersten Aufeinandertreffen siegte das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister im beliebten Urlaubsort Manavgat unweit von Antalya erneut gegen die Auswahl der Gastgeber mit 2:1 (1:1) und feierte somit einen gelungenen Jahresausklang.

"Wir hatten zwei sehr gute Einstiege in die jeweilige Halbzeit, jeweils mit einem Tor, der Ausgleich der Türkei fiel mit der einzigen Chance in der ersten Hälfte. Nach der Pause war es dann ein lupenreines Kampfspiel. Wir haben alles investiert, um den Gegner vom Tor wegzuhalten", sagte Meister. "Nach hinten raus hat uns wegen der intensiven Trainingsarbeit der vergangenen Tage etwas die Spritzigkeit gefehlt. Aber kämpferisch war es ein gutes Spiel von uns und demnach ein verdienter Sieg."

Can Armando Güner wurde beim schnellen Wiedersehen zum Matchwinner. Der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach, der in der ersten Partie in der 78. Minute eingewechselt worden war, steuerte beide Tore zur jeweiligen Führung bei (8., 46.). Der Türkei gelang in der 25. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich durch Ozan Demirbag.

Meister: "Das gibt uns Kraft für kommende Aufgaben"

Für das vergangene halbe Jahr des U 16-Jahrgangs zog Meister, nachdem er zuvor je einen Sieg und eine Niederlage gegen Österreich und Polen gegeben hatte, ein überwiegend positives Fazit: "Wir hatten unterschiedliche Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Wir wollten in einer Maßnahme unbedingt einmal durchziehen und beide Spiele gewinnen. Das haben wir nun geschafft, und das gibt uns Kraft für die kommenden Aufgaben."

Die U 16-Junioren begeben sich nunmehr in die Weihnachtspause. Anfang 2024 reist das DFB-Team zum Wintertrainingslager nach Spanien, bevor im Februar ein UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal ansteht.

