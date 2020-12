Gündogan unterstützt #IchHatteCorona

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan engagiert sich im Rahmen der Kampagne #IchHatteCorona, die das Bundesgesundheitsministerium ins Leben gerufen hat, für die Aufklärung und den Kampf gegen die Verharmlosung der Covid-19-Pandemie. Der Mittelfeldspieler von Manchester City, der sich im September mit dem Virus angesteckt und die Erkrankung überstanden hatte, warnt in seinem Videobeitrag vor den Folgen einer Infektion und ruft dazu auf, besonnen zu handeln und die Krankheit ernstzunehmen.

Die Diagnose habe ihn "extrem verunsichert", beschreibt Gündogan in seiner Botschaft den Verlauf, die psychische Belastung der Erkrankung habe er als "sehr beängstigend" empfunden. Zudem erklärt der 30 Jahre alte Natinalspieler, dass er auch nach den ersten negativen Tests einige Wochen benötigt habe, um seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Immunsystem nach jeder Trainingseinheit einmal komplett herunterfährt", erklärt der 42-malige Nationalspieler.

"Stärke und Geduld beweisen"

Was auch nach dem Wiedererlangen der körperlichen Fitness geblieben sei, sei ein anderer Blickwinkel auf die Pandemie. Privat, so schildert Gündogan, gehe er derzeit "kaum noch vor die Haustür". Verantwortungsbewusstsein wünscht sich der Profi von Manchester City auch von seinen Mitmenschen: "Wenn wir das gemeinsam durchziehen, Stärke und Geduld beweisen, bin ich mir sicher, dass wir in nicht allzu langer Zeit am Ziel ankommen."

Gündogan hatte sich im Rahmen der DFB-Pressekonferenz zum Länderspiel gegen die Tschechische Republik im November bereits ausführlich zu seinen Erfahrungen mit Covid-19 geäußert und ausdrücklich davor gewarnt, die Viruserkrankung zu unterschätzen. Der Mittelfeldspieler hatte die deutsche Mannschaft in der Partie erstmals als Kapitän aufs Feld geführt.

