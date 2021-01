Gündogan: "Menschen in der herausfordernden Zeit unterstützen"

Seit 2016 schnürt Nationalspieler Ilkay Gündogan die Fußballschuhe für Manchester City. Nun möchte der geborene Gelsenkirchener seiner Wahlheimat gerne etwas zurückgeben. Um die vom Lockdown hart getroffenen Cafés und Restaurants in Manchester zu unterstützen, versteigert der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler bis zum Ende der Saison in Punktspielen getragene Trikots und Schuhe sowie ein virtuelles Treffen für zwei Fans sowie ein persönliches Meet & Greet, sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulässt.

Zur Zeit ist die Lage in Großbritannien besonders kritisch. Als erstes europäisches Land überhaupt vermeldete das Vereinigte Königreich mehr als 100.000 Todesfälle. Auch Gündogan selbst erkrankte im vergangenen Jahr am Coronavirus und wies starke Symptome auf, ebenso wie einige seiner Mitspieler. Seitdem macht er sich dafür stark, für die Krankheit zu sensibilisieren.

In einem Video des Bundesgesundheitsministeriums spricht er offen über seine Erfahrungen: "Als ich die Diagnose von unserem Doktor bekommen habe, war ich extrem verunsichert. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte anfangs Fieber, Gliederschmerzen - sehr stark ausgeprägt - Halsschmerzen, Kopfschmerzen, nach einer Woche kam dann auch noch Geschmacksverlust hinzu. Es war körperlich extrem anstrengend. Ich hatte das Gefühl, dass mein Immunsystem komplett runterfährt."

"Den Fans etwas Besonderes bieten"

Neben seiner Aufklärungsarbeit folgt nun das lokale Engagement in England. "Manchester ist in den letzten Jahren mein zweites Zuhause geworden", so Gündogan. "Ich fühle mich hier wohl und habe bereits sehr viel Zeit in den vielen wunderbaren Cafes und Restaurants der Stadt verbracht. Daher hat mich die Nachricht der Tausenden geschlossenen Restaurants hart getroffen. Ich möchte mit der Aktion die Menschen in dieser herausfordernden Zeit unterstützen und gleichzeitig Fans die Möglichkeit bieten, etwas Besonderes ersteigern zu können."

Die Auktionen finden auf dem Portal Charitystars.com statt. Gündogan reiht sich damit nahtlos in das Corona-Engagement anderer Nationalspieler ein. So zum Beispiel die Gründungen der Stiftungen "WeKickCorona" von Leon Goretzka und Joshua Kimmich oder "Help your Hometown" von Marco Reus.

[ls]