Guatemaltekische Delegation besucht DFB-Campus

Mit einer vierköpfigen Delegation besuchte der guatemaltekische Fußballverband dieser Tage den DFB-Campus. "Für uns ist das eine großartige Gelegenheit. Wir können sehr viel lernen und hoffentlich dauerhaft Verbindungen aufbauen", sagte Errol Aydin Mendez Bonilla, der Chefarzt der U 20-Männer des Verbandes.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Federacion Nacional de Futbol de Guatemala (FNFG) hat sich die U 20-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die im Mai in Indonesien ausgetragen wird. Errol Mendez, der die Aktivitäten aller Teamärzte im Verband koordiniert, sagt: "Solche sportlichen Erfolge sind großartig, aber wir müssen uns auch strukturell entwickeln. Das Ansammeln von Wissen und die Reproduktion dieses Wissens im FNFG ist entscheidend. Wir werden hier vom DFB sehr viel mitnehmen können." Thomas Hauser, Leiter Medizin & Wissenschaft der DFB-Akademie, empfing die Gäste aus Mittelamerika auf dem Campus: "Wir leben eine Politik der offenen Tür. Auch wir profitieren von solchen internationalen Kontakten – insbesondere von Ländern, die mit weniger Mitteln auskommen müssen und den Fußball weiterentwickeln wollen."

U 15-Nationaltrainer Marc Meister, Fitness-Coach Kruno Banovcic sowie Dennis Bessel, für den Futsal im DFB zuständig, standen als Gesprächspartner zur Verfügung. Zur Delegation gehören der Fitnesstrainer und die Ernährungsberaterin des Verbandes. Nachdem die Gruppe sich zunächst über den Profi-Fußball bei der DFL informierte und am Dienstag zu Gast auf dem DFB-Campus war, hatte Prof. Dr. Tim Meyer, Leiter der Medizinischen Kommission des DFB, die Mediziner und Trainer nach Saarbrücken in das FIFA-Medical Center eingeladen. Am Wochenende endet die Reise mit einem Besuch bei Borussia Dortmund inklusive des Bundesligarückrundenstarts gegen den FV Augsburg.

[th]