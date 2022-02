Gruppentickets für Frauen-EM bis Ende Februar erhältlich

Aufgrund der hohen Nachfrage können Gruppentickets für die UEFA Women's EURO 2022 in England vom 6. bis 31. Juli 2022 noch bis Ende Februar erworben werden - das Ticketportal für Gruppenbuchungen wird demnach bis zum 28. Februar um 16 Uhr geöffnet sein. Außerdem wurde festgelegt, dass verbleibende Tickets im Einzelverkauf ab dem 28. März 2022 im öffentlichen Vorverkauf erworben werden können.

Für die Partien in der Vorrunde (Spiele 1 bis 24) bietet die UEFA für Schulklassen, Vereine oder andere Kindergruppen Vergünstigungen an. Dabei können bis zu 100 Karten pro Gruppe und pro Spiel erworben werden. Für die Partien der Gruppenphase werden je nach Verfügbarkeit nur barrierefreie und Tickets der Kategorie 3 verkauft. Für Kinder und Jugendliche gibt es ermäßigte Preise ab 5 Pfund (nach aktuellem Umrechnungskurs 5,90 Euro), Erwachsene zahlen 10 Pfund (11,85 Euro).

Europameister wird in 31 Partien in zehn Stadien ermittelt

Die Karten können nur für Spiele aus der Gruppenphase erworben werden, in der die DFB-Auswahl in Gruppe B auf Dänemark (8. Juli in Brentford, ab 21 Uhr MEZ), Spanien (12. Juli in Brentford, ab 21 Uhr MEZ) und Finnland (16. Juli in Milton Keynes, ab 21 Uhr MEZ) treffen. Für jedes neunte Ticket gibt es ein kostenloses für Erwachsene (allgemeiner Einlass) dazu. Der Kauf kann über das Ticketportal für Gruppenbuchungen mit dem Code GROUPBOOKING getätigt werden.

Bei der UEFA Women's EURO 2022 werden 31 Partien in zehn Stadien ausgespielt. Gastgeber England eröffnet das Turnier im Old Trafford Stadium in Manchester, das Finale wird im Londoner Wembley Stadion ausgetragen. Zu den weiteren Spielstätten gehören das Brighton Community Stadium in Brighton and Hove, das Brentford Community Stadium, die Bramall Lane in Sheffield, das New York Stadium in Rotherham, das Stadium MK in Milton Keynes, das St. Mary's Stadium in Southampton, die Leigh Sports Village und das Manchester City Academy Stadium.

Einzelne Tickets an diesen Spielorten werden während des allgemeinen Verkaufs, der am 28. März beginnt, freigegeben. Auf der UEFA Ticketing Website können fortlaufend Informationen zum Erwerb von Eintrittskarten abgerufen werden.

[ag]