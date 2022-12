Gruppensieg: Japan bezwingt auch Spanien

Japan hat im Parallelspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe E für eine Überraschung gesorgt. In der katarischen Hauptstadt Doha gewannen die Asiaten trotz Rückstand 2:1 (0:1) gegen Spanien - und ziehen damit als Gruppensieger in das WM-Achtelfinale ein.

Alvaro Morata (11.) brachte Spanien zunächst noch in Führung. Ritsu Doan (48.) vom SC Freiburg und Fortuna Düsseldorfs Ao Tanaka (51.) drehten das Spiel kurz nach der Pause binnen drei Minuten.

Durch den Gruppensieg bekommt Japan es im Achtelfinale am Montag (ab 16 Uhr) mit Kroatien zu tun. Spanien trifft in der Runde der letzten 16 am Dienstag (ab 16 Uhr) auf Marokko.