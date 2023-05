Gruppenabschluss gegen Schottland: Einspielen fürs Viertelfinale

Nach dem starken Auftritt beim 3:1 gegen Frankreich soll nun die Fortsetzung folgen. Heute (ab 15 Uhr, live auf uefa.tv) geht es für die deutschen U 17-Junioren in Debrecen im letzten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Ungarn gegen Schottland.

Die deutsche Startaufstellung: Schmitt - Bulut, Jeltsch, Odogu, Hennig - Harchaoui - Malanga, Dardai, Waetjen, Brunner - Ramsak.

Das Team von DFB-Trainer Christian Wück hat sich durch zwei Siege - zum Auftakt gab es ein überzeugendes 4:0 gegen Portugal - vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert, Schottland ist als derzeit punktloser Tabellenletzter bereits ausgeschieden.

"Den Flow auf dem Platz umsetzen"

"Uns erwartet eine Mannschaft, die ihre Stärken auf den Platz bringen wird", sagt Wück. "Bei den Schotten sind das ganz klar die mannschaftliche Geschlossenheit und Zweikampfstärke. Man darf nicht vergessen, dass sie gegen die Franzosen und die Portugiesen knapp verloren haben. Sie haben zwar null Punkte, aber es waren trotzdem enge Spiele. Wir müssen aufpassen, dass wir den Flow, den wir im Moment haben, auch im Spiel gegen die Schotten auf dem Platz umsetzen."

Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Viertelfinalspiele, die am 27. Mai ausgetragen werden. Die Halbfinalpartien finden am 30. Mai statt, das Endspiel steigt am 2. Juni im Hidegkuti Nándor Stadion in Budapest.

