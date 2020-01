Grundlagen für die Rückrunde schaffen

Während die einen noch ganz entspannt in der Halle verweilen, steht für die anderen bereits wieder die Vorbereitung auf die Rückrunde auf dem Trainingsplan. Die neuen Einheiten von DFB-Training online versorgen alle Teams wieder mit frischer Praxis. Die jüngeren Teams widmen sich dabei dem Torschuss in der Halle, und die Teams ab den C-Junioren aufwärts stellen konditionelle Inhalte mit Ball in den Mittelpunkt des Trainings. Die C-Junioren verbessern die Reaktionsschnelligkeit, alle übrigen Teams die fußballspezifische Ausdauer.

In einigen Altersklassen werden dabei noch übliche Probleme aus der Vorbereitung thematisiert: Sowohl bei den Einheiten der B- als auch bei denen der C-Junioren muss der Trainer nämlich mit einem geringen Platzangebot auskommen – ob witterungsbedingt oder aufgrund von begrenzten Kapazitäten durchaus ein realistisches Szenario. Bei den D-Junioren wird das Torschusstraining in der Halle zusätzlich verknüpft mit Geschicklichkeitsübungen zur Verbesserung des Gleichgewichts der Spieler. Bei den Bambini wird wieder zusätzlich die Phantasie der Kinder gefordert: In der Rahmengeschichte stellen sie verschiedene Obstsäfte her.

Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Vereinsmitarbeiter, Lehrer. Egal, wie man mit dem Fußball in Berührung kommt – die Serviceportale "Training und Service" auf DFB.de und auf FUSSBALL.DE bieten die passenden Tipps und Informationen. Je nach Altersklasse oder Aufgabe im Amateurverein sind die Inhalte zielgruppenspezifisch zugeschnitten. Und nahezu täglich kommen neue Artikel hinzu.

[phi]