Grote, Boland und Co: Alter schützt vor Leistung nicht

Auch mit mehr als 35 Jahren Stammspieler in der 3. Liga: Bis zum Saisonende kann der SC Preußen Münster noch auf Maximilian Schulze Niehues zurückgreifen. Dann beendet der Torhüter nach insgesamt 14 Jahren in Münster seine aktive Laufbahn, um ein Referendariat zu beginnen. Schulze Niehues ist nicht der einzige Routinier, der noch Leistungsträger ist. DFB.de stellt die ältesten Drittligaspieler vor.

Am zurückliegenden Spieltag vor der Länderspielpause war Schulze Niehues mit 35 Jahren, vier Monaten und fünf Tagen nicht einmal in seiner Mannschaft der Älteste auf dem Feld. Sein Teamkollege Dennis Grote (37 Jahre, sieben Monate, sieben Tage), der in der Nachspielzeit der Partie beim TSV 1860 München (2:1) eingewechselt wurde, ist fast zweieinhalb Jahre älter.

Das macht Grote, der 2009 an der Seite von späteren Weltmeistern wie Manuel Neuer, Sami Khedira, Mesut Özil, Jerome Boateng, Mats Hummels oder Benedikt Höwedes U 21-Europameister wurde, auch zum ältesten in dieser Drittligasaison eingesetzten Spieler. Der Mittelfeldmann absolvierte in München erst sein zweites Ligaspiel, nachdem sich der frühere Bundesligaprofi (69 Einsätze für den VfL Bochum) im Juli 2023 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Aues Rekordspieler Männel der älteste Torhüter

Sogar zwischen Grote und Schulze Niehues ordnete sich beim sechsten Münsteraner Sieg in Serie noch ein Spieler ein. Marc Lorenz führt das Team auch im Alter von 35 Jahren, sieben Monaten und 27 Tagen noch regelmäßig als Kapitän auf das Feld.

Mit Platz zwölf im ligaweiten Altersranking muss Schulze Niehues unter den Torhütern übrigens nur einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Martin Männel hütete beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Viktoria Köln an seinem 36. Geburtstag das Tor des FC Erzgebirge Aue. Der Schlussmann steht schon seit Sommer 2008 bei den Veilchen unter Vertrag. Und nach der Saison ist noch nicht Schluss: Ende Januar hatte Männel, mit 518 Partien längst Rekordspieler in Aue, seinen Vertrag erneut verlängert.

Arminia-Kapitän Klos kündigt Karriereende an

Gut möglich also, dass Männel in Zukunft noch weiter vorne als auf Platz fünf der ältesten Spieler in einer Saison zu finden sein wird. In der aktuellen Rangfolge könnte sich Rouwen Hennings vom SV Sandhausen - mit 36 Jahren, zwei Monaten und 28 Tagen der viertälteste eingesetzte Profi - noch weiter verbessern. Wegen eines Muskelfaserrisses stand der zweitligaerfahrene Angreifer (298 Partien für den VfL Osnabrück, FC St. Pauli, Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf) zuletzt am 25. November gegen den MSV Duisburg (2:0) auf dem Spielfeld.

Mit seinem Comeback würde Hennings den dritten Platz von Fabian Klos (36 Jahre, drei Monate, 13 Tage) einnehmen. Wie Marc Lorenz in Münster sind auch die Qualitäten von Klos als Kapitän bei Arminia Bielefeld noch regelmäßig gefragt. Der Angreifer hält den Ostwestfalen seit 2011 die Treue und begleitete den Verein in dieser Zeit von der 3. Liga bis in die Bundesliga und wieder zurück. Klos hat im Winter angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison beenden.

Allzeit-Rekord noch einige Zeit außer Reichweite

Bei den ältesten eingesetzten Spielern in dieser Saison musste Mirko Boland (36 Jahre, zehn Monate und 22 Tage) zwar den ersten Platz an Dennis Grote abtreten. Eine andere Bestmarke hält der Mittelfeldspieler des VfB Lübeck - der übrigens genau wie Martin Männel bereits in der Drittliga-Gründungsspielzeit 2008/2009 dabei war - allerdings noch immer: Mit seinem Treffer zum 1:1-Endstand am 22. Spieltag gegen den TSV 1860 München ist Boland weiterhin der älteste Torschütze (36 Jahre, neun Monate) der aktuellen Spielzeit.

Schon vor dem Endspurt der laufenden Saison steht fest: Einige Bestmarken seit dem Bestehen der 3. Liga werden unangetastet bleiben. Seit dem 23. Mai 2009 und seinem Startelf-Einsatz am 38. Spieltag bei der SpVgg Unterhaching (1:2) ist der damals für den VfR Aalen aktive Mittelfeldakteur Branko Okic mit 40 Jahren, drei Monaten und sieben Tagen der älteste Drittligaprofi aller Zeiten. Da Okic am 19. Spieltag der Premierensaison - und damit dem Hinspiel gegen Unterhaching mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich war, ist er auch der älteste Torschütze der Ligahistorie.

Neben Okic hatte bislang nur Almedin Civa (damals SV Babelsberg 03) sein 40. Lebensjahr bereits vollendet, als er sich aus der 3. Liga verabschiedete. Bei den Torhütern belegt Darko Horvat, der einen Tag vor seinem 40. Geburtstag letztmals für den Halleschen FC zwischen den Pfosten stand, den ersten Platz und gleichzeitig Rang drei in der Gesamtwertung.

Platz Name Verein Letzter Einsatz Endstand Alter 1 Dennis Grote SC Preußen Münster 16.03.2024 2:1 bei 1860 München

37 Jahre, 7 Monate, 7 Tage

2 Mirko Boland VfB Lübeck 16.03.2024 1:0 gegen Jahn Regensburg

36 Jahre, 10 Monate, 22 Tage

3 Fabian Klos Arminia Bielefeld 15.03.2024 0:1 bei Waldhof Mannheim

36 Jahre, 3 Monate, 13 Tage

4 Rouwen Hennings SV Sandhausen 25.11.2023 2:0 gegen MSV Duisburg

36 Jahre, 2 Monate, 28 Tage

5 Martin Männel FC Erzgebirge Aue 16.03.2024 2:1 bei Viktoria Köln

36 Jahre

6 Marc Lorenz SC Preußen Münster 16.03.2024 2:1 bei 1860 München

35 Jahre, 7 Monate, 27 Tage

7 Manuel Stiefler SpVgg Unterhaching 17.03.2024 0:1 beim SV Sandhausen

35 Jahre, 7 Monate, 21 Tage

8 Sandrino Braun-Schumacher SC Freiburg U 23 03.02.2024 3:4 bei Rot-Weiss Essen

35 Jahre, 6 Monate, 30 Tage

9 Mathias Fetsch SpVgg Unterhaching 17.03.2024 0:1 beim SV Sandhausen

35 Jahre, 5 Monate, 16 Tage

10 Felix Bastians Rot-Weiss Essen/nun Karriereende 07.10.2023 0:5 gegen SC Verl

35 Jahre, 4 Monate, 28 Tage

11 Stefan Kutschke SG Dynamo Dresden 16.03.2024 0:0 gegen SSV Ulm

35 Jahre, 4 Monate, 13 Tage

12 Maximilian Schulze Niehues SC Preußen Münster 16.03.2024 2:1 bei 1860 München

35 Jahre, 4 Monate, 5 Tage



