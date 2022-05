Großkreutz und Neuendorf losen erste Pokalrunde 2022/2023 aus

Die alte Saison wird gerade erst beendet sein, da fällt schon der Startschuss für die neue: Am 29. Mai (ab 19.15 Uhr, live in der ARD) losen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Weltmeister Kevin Großkreutz die erste Runde im DFB-Pokal 2022/2023 aus. Durch die Veranstaltung aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund führt Sportschau-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra. Im Vorfeld der Auslosung wird es bereits einen ersten Kurzworkshop mit den Vertreter*innen der Amateurvereine geben.

Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal findet vom 29. Juli bis zum 1. August statt. Neben den 36 Profiklubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga nehmen auch die vier bestplatzierten der abgelaufenen Drittligasaison am DFB-Pokal teil. Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger, die an diesem Samstag beim Finaltag der Amateure ausgespielt werden, sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten DFB-Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.