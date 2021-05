Große Pause: Kinder fragen Nationalspieler

In der großen Pause, da geht's ums Kicken. Diesmal findet sie aber nicht auf dem Schulhof statt, sondern ausnahmsweise vor dem Computer. Denn die Nationalmannschaft lädt zu einer digitalen großen Pause ein, in der sich ein Nationalspieler Zeit für die Fragen von Kids nimmt. Am kommenden Dienstag, 1. Juni, um 12.30 Uhr (aufgrund von Programmänderungen bei der Nationalmannschaft sind kurzfristige zeitliche Verschiebungen möglich) steigt die große Pausen-Sause. Erziehungsberechtigte können ihre Kinder - im Alter zwischen acht und zwölf Jahren - hier anmelden.

20 Minuten wird die große Pause mit dem Nationalspieler dauern, in der sich der Profi mit Youngsters in einem Video-Call zusammenschaltet. In dieser Zeit können die Kinder den Nationalspieler alles fragen. Damit das nicht in einem heillosen Tohuwabohu endet, ist Moderatorin Ruth Hofmann dabei. Um im Bild zu bleiben: Sie hat die Pausenaufsicht.

Einsendeschluss am 29. Mai

Orientieren wird sich die erfahrene TV-Moderatorin dabei an den neuen Spielformen im Kinderfußball. Bei denen geht es darum, dass jedes Kind möglichst viele Ballkontakte erhält und viele Tore erzielt. Auf die große Pause übersetzt, bedeutet das, dass jedes Kind möglichst viele Fragen stellen soll. Deswegen wird die Gruppe bewusst klein gehalten. Wie bei den neuen Spielformen stehen nur sechs Kids auf dem Platz.

Unter allen Teilnehmer*innen werden die sechs Plätze ausgelost. Einsendeschluss ist Samstag, 29. Mai 2021, um 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden im Anschluss informiert.

Hinweis: Von der großen Pause wird eine Video-Aufzeichnung gemacht. Die Erziehungsberechtigten der Gewinner*innen werden daher im Vorfeld gebeten, eine entsprechende Einverständniserklärung für ihre Kinder zu unterschreiben.

