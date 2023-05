Große Bühne für Schiris beim Finale in Köln

Das DFB-Pokalfinale am 18. Mai 2023 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg (ab 16.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) dreht sich in diesem Jahr so stark wie noch nie um das Thema Schiedsrichterinnen.

Neue Schiris gewinnen, Aktive binden und Wertschätzung ausdrücken. Diese drei Ziele hat der DFB im "Jahr der Schiris" ausgerufen. Die Initiative unter dem Motto "Liebe den Sport. Leite das Spiel." soll dem Nachwuchsmangel im deutschen Fußball entgegenwirken. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie der Spielleitung der Bundesligaprofis Anton Stach und Nils Petersen in der Bezirksliga Ende März, vor allem aber durch verschiedene kleinere und größere Maßnahmen mit Hilfe der Bezirke, Kreise und lokalen Schiri-Gruppen.

Endspiel-PK erstmals mit Schiedsrichterin

Zum Saisonhöhepunkt im Kölner Rhein-Energie-Stadion stehen die Schiedsrichterinnen am 18. Mai 2023 erneut im Mittelpunkt. Pressekonferenz-Premiere, eine Amateur-Schiedsrichterin als Pokalträgerin und ein umfangreiches Schiri-Programm beim Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen. Ein Überblick zu den geplanten Aktionen zum Jahr der Schiris beim DFB-Pokalfinale am 18. Mai 2023 in Köln.

Bereits am Tag vor dem Finale gibt es eine Premiere: Erstmals ist die Finalschiedsrichterin in die Pressekonferenz im Vorfeld des Endspiels eingebunden. Fabienne Michel stellt sich den Fragen der Journalist*innen. Da der Video-Assistent im DFB-Pokal der Frauen zum ersten Mal zum Einsatz kommt, werden auch DFB-Schiedsrichterin Katrin Rafalski, VAR im Finale, und Christine Baitinger, Sportliche Leiterin Schiedsrichterinnen, an der PK teilnehmen.

Amateurschiedsrichterin als Pokalträgerin

Das Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen des Rhein-Energie-Stadions hat rund um das DFB-Pokalfinale in Köln längst Tradition. In diesem Jahr sind jedoch erstmals Nachwuchs-Schiedsrichterinnen aus allen Landesverbänden eingeladen. Sie werden die Spiele des Mädchenturniers leiten und dabei von den erfahrenen Bundesliga-Schiedsrichterinnen unterstützt. Zusätzlich werden die Schiedsrichterinnen an einem Infostand mit Interessierten ins Gespräch kommen, die bei einem Video-Regelquiz selbst ihr Wissen testen können.

Eine besondere Ehre wird Sophie Burkhart zuteil: Die Amateurschiedsrichterin wird die Trophäe beim Finale ins Stadion tragen. Die 22-Jährige leitete in der Saison 2022/2023 zahlreiche Spiele in der B-Juniorinnen Bundesliga Süd sowie West/Südwest und in der Landesliga der Herren, während sie in der Oberliga als Assistentin fungiert. Die gebürtige Mainzerin ist bereits seit 2015 als Unparteiische aktiv und assistierte die Bundesligaprofis Anton Stach und Nils Petersen bei der Startaktion ins Jahr der Schiris.

Bande zum Jahr der Schiris

Das Jahr der Schiris läuft unter dem Motto "Liebe den Sport. Leite das Spiel." Dieser Leitspruch wird während des Finals prominent auf der Bande ausgespielt und weist auf die Landingpage dfb.de/schiris hin, auf der zahlreiche Inhalte zu finden sind. Zum Beispiel ein Infotext für alle, die sich für das Hobby als Schiedsrichter*in interessieren: Wie läuft die Ausbildung, welche Vorteile haben Schiris und ab welchem Alter darf man einen Neulingslehrgang besuchen? Diese und weitere Fragen werden in einem FAQ beantwortet. Auch die Ausbildungstermine in den 21 Landesverbänden sind auf dfb.de/schiris zu finden.

Für Amateurvereine, die ihre Mitglieder für den Job an der Pfeife begeistern möchten, bietet die Schiri-Toolbox nützliche Werbemittel – vom Plakat fürs Vereinsgelände, über Social-Media-Grafiken bis hin zu Flyern. Im Downloadordner sind weitere praktische Dateien zur freien Verwendung verfügbar: Die Motive und eine Präsentation zum Jahr der Schiris, eine umfangreiche Fotoauswahl und das Lehrvideo "Schiris gegen Diskriminierung".

Pressekonferenz, Pokalträgerin, Fan- und Familienfest, Bande zum Jahr der Schiris: Das DFB-Pokalfinale dreht sich in diesem Jahr so stark wie noch nie um das Thema Schiedsrichterinnen.

[tn]