Grifo nimmt Einspruch zurück

Bundesligaspieler Vincenzo Grifo und sein Verein, der SC Freiburg, haben heute während der mündlichen Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main ihren Einspruch gegen das Einzelrichterurteil vom 13. November 2019 zurückgenommen. Im Einzelrichterurteil wurde Grifo wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Durch die Zurücknahme des Einspruchs ist dieses Urteil nun rechtskräftig.

Grifo war in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt am 10. November 2019 von Schiedsrichter Dr. Felix Brych (München) des Feldes verwiesen worden, nachdem er dem Frankfurter David Abraham zunächst in den Nacken und anschließend mit der Hand ins Gesicht gegriffen hatte.

Gegen die Entscheidung des Einzelrichters hatten der Spieler beziehungsweise der Verein fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt, weswegen es zu einer mündlichen Verhandlung gekommen war.

[sl]