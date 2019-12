Greuther Fürth: Profivertrag für Leweling

Die SpVgg Greuther Fürth setzt weiter auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Jetzt unterschrieb mit Flügelspieler Jamie Leweling ein U 19-Talent seinen ersten Profivertrag bei den Franken. Zwei Bremer reisen zur U 18-Nationalmannschaft, fünf Kicker von Rot-Weiß Oberhausen waren mit der Niederrheinauswahl in Berlin im Einsatz. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

Dynamo Dresden: Als früherer Juniorentrainer hat Cristian Fiel, der beim Zweitligisten Dynamo Dresden seit Februar die Profis betreut, den Nachwuchs stets im Blick. Im kurzfristig vereinbarten Testspiel beim Drittligisten FC Carl Zeiss Jena (4:1) kamen mit Angreifer Ransford-Yeboah Königsdörffer, Verteidiger Bastian Schrewe und Mittelfeldspieler Maximilian Großer auch drei Spieler aus der U 19 der Sachsen, die in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga den dritten Tabellenplatz belegt, zum Einsatz. Sie wurden alle in der Schlussphase eingewechselt. Außerdem durfte Torhüter Jan Eyrich Profiluft schnuppern. In der Liga geht es für die A-Junioren der Dresdner am Samstag (ab 13 Uhr) mit dem Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten 1. FC Union Berlin weiter. Dabei trifft der neue Dynamo-Trainer Willi Weiße auf seinen früheren Verein.

SV Werder Bremen: Rechtsverteidiger Lasse Rosenboom und Angreifer Nick Woltemade aus der U 19 des SV Werder Bremen nehmen an einem Lehrgang der deutschen U 18-Nationalmannschaft teil. Unter der Leitung von DFB-Trainer Christian Wörns sowie seiner beiden Assistenten Peter Hermann und Fabian Hürzeler wird das Team von Sonntag, 6. Oktober, bis Mittwoch, 8. Oktober, in Krefeld trainieren. Zuvor treffen die Grün-Weißen an diesem Sonntag (ab 11 Uhr) im Rahmen des 7. Spieltages in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga auf den FC Energie Cottbus, streben dabei den dritten Sieg in Serie an. In Torlaune präsentiert sich beim SV Werder bislang vor allem Rechtsaußen Eren Dinkci, der in der vergangenen Saison noch für den Nachbarn SC Borgfeld am Ball war. Nach sechs Einsätzen hat der 17-Jährige schon acht Treffer und vier Torvorlagen auf dem Konto.

Rot-Weiß Oberhausen: Mit elf Punkten aus den ersten sechs Saisonspielen sorgt die U 19 von Rot-Weiß Oberhausen in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga für Furore, rangiert beispielsweise drei Zähler vor dem FC Schalke 04. Das bleibt nicht unbemerkt. So reisten mit Joey Justin Gabriel, Erick Surmanski, Enes Vila, Emirhan Gercek und Inan Barbaros gleich fünf RWO-Kicker nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Preußen Münster mit der U 18-Auswahl des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) nach Berlin, um dort in dieser Woche an einem Leistungsvergleich mit dem Berliner Fußballverband (BFV) teilzunehmen. In der Hauptstadt wurden zwei Testspiele ausgetragen. Dazwischen stand mit dem Besuch der bekannten "Blue Man Group" auch ein Show-Erlebnis auf dem Programm.

Bayer 04 Leverkusen: Die erste Saisonniederlage in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga (1:6 bei Titelverteidiger Borussia Dortmund) war für die U 19 von Bayer 04 nicht nur wegen des deutlichen Ergebnisses schmerzhaft. Hinzu kamen noch die Platzverweise für die Abwehrspieler Marc Martin Lamti (Gelb-Rot) und Leon Gädicke (Rote Karte). Beide werden dem Trainerteam mit Markus von Ahlen und Patrick Weiser am Samstag (ab 11 Uhr) im Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf fehlen. Gespielt wird im Ulrich-Haberland-Stadion, unmittelbar neben der großen BayArena gelegen.

SpVgg Greuther Fürth: Die SpVgg Greuther Fürth hat den 18 Jahre alten Flügelspieler Jamie Leweling aus der eigenen U 19 langfristig an sich gebunden. Er wurde nach seinen ersten Einsätzen bei Profis mit einem Lizenzspielervertrag über drei Jahre (bis Sommer 2022) plus vereinsseitiger Option ausgestattet. Leweling nimmt bereits fest am Training des Profikaders unter der Regie von Cheftrainer Stefan Leitl teil, kommt aber auch noch in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga für die Franken zum Einsatz. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe", erklärt Jamie Leweling. "Ich werde weiter hart an mir arbeiten und kann in jedem Training etwas lernen." Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi betont: "Unsere eigenen Talente zu entwickeln und ihnen die Chance in unserem Lizenzkader zu geben, ist unser ureigener Weg. Jamie hat sich in der Vorbereitung gezeigt, sich toll in die Mannschaft integriert und konnte bereits die ersten Spielminuten sammeln. Der Profivertrag ist der Lohn und soll Ansporn sein, diesen Weg weiterzugehen."

FC Bayern München: Ohne U 18-Nationalspieler Malik Tillman (Hüftprobleme) und U 17-Nationalspieler Lasse Günther (Gelb-Rotsperre) musste die U 19 des FC Bayern München beim 4:0-Auswärtserfolg in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga beim SSV Ulm 1846 Fußball auskommen. Dennoch setzte sich der Tabellendritte beim Schlusslicht souverän durch. "Kompliment an die Jungs, sie haben eine gute Partie gezeigt", sagte denn auch Trainer Danny Schwarz, der das Team gemeinsam mit dem argentinischen Ex-Nationalspieler Martin Demichelis betreut. "Wir haben von Beginn an die Bedingungen angenommen und gegen einen robusten Gegner gut dagegengehalten." Schon am Freitag (ab 18 Uhr) geht es zum "Süd-Gipfel" beim aktuellen Staffelsieger VfB Stuttgart, der drei Punkte mehr auf dem Konto hat, noch ungeschlagen ist und Rang zwei belegt. Zumindest Offensivspieler Lasse Günther steht dann wieder zur Verfügung.