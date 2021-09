Gosens mit Kapselverletzung im linken Fuß

Robin Gosens hat sich am Donnerstagabend beim 2:0 der deutschen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel über Liechtenstein in St. Gallen eine Kapselverletzung im linken Fuß zugezogen. Das ergaben die anschließenden medizinischen Untersuchungen. Gosens hatte das Feld kurz vor Spielende verletzt verlassen müssen.

Ob der Nationalspieler von Atalanta Bergamo in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und am Mittwoch in Reykjavik gegen Island (beide Spiele live bei RTL, jeweils ab 20.45 Uhr) zum Einsatz kommen kann, wird die Sportliche Leitung in Absprache mit der medizinischen Abteilung entscheiden.

[al]