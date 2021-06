Gosens: "Haben das mit Bravour gelöst"

Die deutsche Nationalmannschaft hat im zweiten Gruppenspiel der EURO 2020 den ersten Sieg eingefahren. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Frankreich glänzte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Portugal mit viel Offensivdrang und gewann verdient 4:2 (2:1). Dabei ließ sich das DFB-Team auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht verunsichern. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Joachim Löw: Insgesamt eine klasse Leistung. Tolle Einstellung, tolle Moral. Wir haben zu Recht in der Höhe gewonnen. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, es war wirklich eine tolle Leistung. Wir mussten bessere Aktionen nach vorne starten, das war klar. Wir hatten von Anfang an viel Tempo in den Kombinationen, haben viel über die Außen Kimmich und Gosens gespielt. Vor allem die Dinge, die gegen Frankreich nicht so gut liefen, haben wir heute besser umgesetzt. Die Standards stehen schon länger auf dem Programm. Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht immer zu 100 Prozent klappt. Beim ersten Tor fehlt uns die Absicherung. Portugal lauert auf Konter und genau da laufen wir rein. So ein Spiel ist für einen Trainer auch immer eine Nervenschlacht, es geht hoch und runter. Jetzt kommen aber noch weitere Aufgaben, die nicht weniger schwierig werden.

Robin Gosens: Ich glaube, alle haben gesehen, dass Jogi uns gestern schon angeheizt hat. Jedem war klar, was hier auf dem Spiel steht. Wir haben das aber mit Bravour gelöst. Wir haben alles reingehauen, offensiv wie defensiv. Und dafür haben wir uns belohnt. Es ist geil, ein Tor zu schießen für die Nationalmannschaft. Dann noch bei so einem Spiel, da geht mir wiederum einer ab (lacht). Ich werde das heute sicherlich genießen, dann geht die Fahrt aber ab in Richtung Ungarn. Ich hatte in der ersten Halbzeit schon ein paar Probleme mit den Adduktoren. Zum Glück hat der Coach mich noch ein bisschen auf dem Platz gelassen, so konnte ich noch das Tor machen. Es ist eine Stärke von mir, dass ich am zweiten Pfosten lauern kann und auch mal eine Hütte mache.

Kai Havertz: Der Sieg war sehr wichtig für uns. Ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir viel Spielfreude ausstrahlen. Wir hatten viele Torchancen und kassieren dann durch einen blöden Konter das 0:1. Wir können aber zufrieden sein. Ich vertraue meinen Stärken und bin froh, heute ein Tor dazugesteuert zu haben. Die Chancen aufs Achtelfinale stehen gut, es ist aber noch nichts vollbracht. Wir haben noch ein anstrengendes Spiel vor uns, Ungarn wird uns alles abverlangen.

Thomas Müller: Dass es gut werden kann, haben wir vor dem Spiel gewusst. Portugal hat offensiv gute Spieler, da weiß man nie, wie sich das Spiel entwickelt. Es war ein kleiner Rückschlag, dass wir nach einer eigenen Ecke das Gegentor fangen. Die Energie war da, wir haben uns nicht beeinflussen lassen. Wir waren mutiger, kreativer und einfach besser.

[dfb]