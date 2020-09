Gosens gibt sein Debüt, Sané sein Comeback

Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) geht die Nations League in die zweite Saison. Zum Auftakt trifft die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart mit Spanien gleich auf ein ganz großes Kaliber. Bundestrainer Joachim Löw startet dabei von Beginn an mit Debütant Robin Gosens und Rückkehrer Leroy Sané.

Das ist die Startelf: Trapp, Kehrer, Gosens, Draxler, Kroos (C), Werner, Süle, Rüdiger, Sané, Gündogan, Can.