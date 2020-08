Goretzka und Kimmich unterstützen KZ-Gedenkstätte Auschwitz

Die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich unterstützen mit ihrer Initiative WeKickCorona nun auch die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Die Profis von Rekordmeister FC Bayern München reagierten mit einer Spende von 75.000 Euro auf einen Aufruf des Museumsleiters Dr. Piotr Cywinski. Das Geld soll konkret in eine alle zwei Jahre stattfindende internationale Bildungskonferenz fließen. Die Durchführung für 2021 ist durch die Spende von Goretzka und Kimmich nun gesichert.

"Auschwitz ist Teil unserer Geschichte, und die Erinnerung daran ist 75 Jahre nach Kriegsende allgegenwärtig", teilten Goretzka und Kimmich in einer Stellungnahme an das Museum mit. "Wir alle sind herausgefordert, dafür zu sorgen, dass sich eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte nicht wiederholt. Es ist eine Herzensangelegenheit, dazu beizutragen, dass die Erinnerungskultur auch in der Corona-Pandemie aufrecht erhalten wird."

Ausstellung über Sportler und Sport in Auschwitz-Birkenau geplant

Mit ihrer Initiative WeKickCorona unterstützen die beiden Nationalspieler Projekte, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. "Leider ist die Organisation der internationalen Konferenz aufgrund des pandemiebedingten Einbruchs der Museumseinnahmen infrage gestellt worden", so Museumsleiter Cywinski. "Die Spende ist gerade noch rechtzeitig eingetroffen, um das Projekt von grundlegender Bedeutung für uns und zahlreiche Partnerinstitutionen zu retten."

Bei der geplanten Konferenz handelt es sich nach Angaben des Internationalen Bildungszentrums über Auschwitz und den Holocaust um die "wichtigste Veranstaltung" im Jahr 2021. Ein Teil der gespendeten Mittel soll zudem für die Vorbereitung der Ausstellung über Sportler und Sport in Auschwitz-Birkenau verwendet werden.