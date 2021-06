Goretzka ist "Spieler des Ungarn-Spiels"

Mit den Einwechslungen von Leon Goretzka und Jamal Musiala kam noch einmal Schwung in die letzte Vorrundenpartie gegen Ungarn in München. Goretzka war es, der mit seinem kaltschnäuzigen Treffer zum 2:2-Endstand die deutsche Nationalmannschaft nach großem Kampf ins Achtelfinale der EURO schoss, nachdem der quirlige EM-Debütant Musiala die Aktion mit einem starken Dribbling auf dem Flügel erst eingeleitet hatte. Zweifellos gute Argumente für beide bei der Wahl zum Spieler des Ungarn-Spiels.

Und so spannend war es lange nicht mehr bei einem Voting des Fan Club Nationalmannschaft auf DFB.de. Über viele Stunden war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Goretzka und Musiala, mehrfach wechselte die Führung hin und her. Erst am Donnerstagnachmittag ging der Trend dann deutlicher in Richtung Goretzka, der am Ende auf 36,1 Prozent aller Stimmen kam. Musiala erhielt 34 Prozent. Auf den dritten Platz wurde Toni Kroos mit 9,8 Prozent gewählt.

[dfb]