Google Pixel Frauen-Bundesliga in EA SPORTS FC 24 verfügbar

Meilenstein für Fans, Klubs und Spielerinnen der Google Pixel Frauen-Bundesliga: Alle zwölf Vereine sind künftig virtuell in EA Sports FC 24 verfügbar. Die Sponsoring-Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und EA SPORTS™ ist für drei Spielzeiten geplant, beginnend mit der Saison 2023/2024. Das Unternehmen ist bereits seit 2021 Lizenzpartner der Liga, nun erweitert EA sein Engagement mit EA SPORTS beim DFB im Bereich Frauenfußball mit der Integration der Google Pixel Frauen-Bundesliga in EA SPORTS FC 24.

Für die Google Pixel Frauen-Bundesliga, ihre Vereine und Spielerinnen bedeutet die Partnerschaft mit dem Unternehmen eine globale Sichtbarkeit. Fans weltweit können Partien ihres Lieblingsvereins auf der Konsole spielen und in die Rollen von Jule Brand, Alexandra Popp oder Giulia Gwinn schlüpfen.

Blask: "Neue Horizonte für Vereine und Spielerinnen"

"Die Integration der Google Pixel Frauen-Bundesliga in EA SPORTS FC eröffnet nicht nur neue Horizonte für die Vereine und Spielerinnen, sondern etabliert die Google Pixel Frauen-Bundesliga auch als virtuelle Spitze des Frauenfußballs weltweit", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Fans, in die virtuellen Fußballschuhe der besten deutschen Spielerinnen zu treten und die deutsche Liga auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben. Wir freuen uns, mit EA SPORTA FC nun die Leidenschaft und das Interesse der zahlreichen Gamer*innen weltweit am deutschen Frauenfußball auf Ligaebene abbilden zu können."

Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS, erklärt: "Es ist uns unglaublich wichtig, das Wachstum des Frauenfußballs voranzutreiben. Deshalb sind wir stolz, die bislang umfassendste und vielfältigste Version des Spiels ankündigen zu können. Mit neuen Ligen wie der Google Pixel Frauen-Bundesliga und vielen mehr ist EA SPORTS bestrebt, den Frauenfußball virtuell und physisch auszubauen."

Mammitzsch: "Rasante Entwicklung des Frauenfußballs"

DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch sagt: "Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt zu noch mehr Sichtbarkeit und dem Erschließen neuer Zielgruppen. Sie unterstreicht die rasante Entwicklung und Attraktivität des Frauenfußballs und insbesondere unserer Liga."

Die zwölf Teams der Google Pixel Frauen-Bundesliga werden ab Veröffentlichung von EA SPORTS FC 24 in verschiedenen Modi vertreten sein. Auf der Grundlage von Inklusivität und Innovation werden die Fans hohe Authentizität erleben und Zugriff auf mehr als 19.000 Profis, 700 Teams und 30 Ligen haben. Die Unterstützung von mehr als 300 globalen Fußballpartnern ermöglicht eine weitere Expansion in neue Bereiche des Frauenfußballs und des Grassroot-Fußballs.

[ik/as]