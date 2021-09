Goldene Henne für Jamal Musiala und U 21

Goldener Abend für deutsche Nationalspieler: Der begehrte Publikums- und Medienpreis "Goldene Henne", der heute in Leipzig verliehen wurde, ging in diesem Jahr in gleich zwei Kategorien an DFB-Protagonisten. Jamal Musiala erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres". Die U 21-Nationalmannschaft setzte sich in der Kategorie "Sport" durch.

"Es ist für mich eine große Ehre, die Auszeichnung zu bekommen", sagte Musiala über die Preisübergabe durch Moderator Kai Pflaume. "Ich bin sehr stolz. Aber ich muss weiter hart an mir arbeiten, damit ich auch in Zukunft mit der Nationalmannschaft und dem FC Bayern Titel gewinne." Der 18 Jahre alte A-Nationalspieler bekam die "Goldene Henne" bereits während der Länderspielphase in Stuttgart überreicht. Jamal Musiala setzte sich in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" gegen Schauspielerin Lea Drinda und Musikerin Leonie Burger alias Leony durch.

"Wir stehen hier stellvertretend für ein ganzes Team", sagte Stefan Kuntz, Trainer der U 21-Männer. "Ich habe den Jungs immer gesagt: 'Für mich ist der Gradmesser nicht, ob ihr genau in den Winkel schießt, sondern dass der Zuschauer zu Hause vor Begeisterung die Chipstüte wegschmeißt.' Dann hast du einen Zuschauerpreis auch verdient", so der DFB-Trainer bei der Preisverleihung. Auch die U 21-Nationalmannschaft gewann als aktueller Europameister gegen namhafte Konkurrenz. Neben Thomas Tuchel, Trainer des Champions-League-Siegers FC Chelsea, standen auch Bobfahrer Francesco Friedrich und Rennrodlerin Julia Taubitz zur Wahl. Als weiteres Team waren die Skispringer Karl Geiger, Pius Paschke, Markus Eisenbichler und Severin Freund nominiert.