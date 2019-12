Gnabry ist "Spieler des Nordirland-Spiels"

Eigentlich konnte es keinen anderen Sieger geben. Beim 6:1 im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland zeigte Serge Gnabry, warum Bundestrainer Joachim Löw so sehr auf ihn baut. Mit drei Toren ragte der quirlige Offensivspieler aus einem starken DFB-Team noch einmal heraus - und hätte sogar noch häufiger treffen können. Bei nun 13 Toren aus 13 Länderspielen weist nur der legendäre Gerd Müller in diesem Stadium der Nationalmannschaftskarriere in der DFB-Historie eine bessere Bilanz auf (13 Tore in zwölf Spielen).

Der Großteil der User auf DFB.de und dem Fan Club Nationalmannschaft kam demnach bei der Abstimmung zum Spieler des Nordirland-Spiels folgerichtig nicht an Gnabry vorbei. 56,7 Prozent klickten das Kästchen vor dem Namen des Bayern-Profis - mehr als die Hälfte. Den zweiten Platz belegte mit 24,2 Prozent Jonas Hector, der die ersten beiden Treffer gekonnt vorbereitet hatte. Den dritten Platz sicherte sich mit 5,3 Prozent Taktgeber Toni Kroos.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

