Gnabry ist "Spieler des Argentinien-Spiels"

Ein Tor, eine Vorlage und ganz viel Tempo: Serge Gnabry war beim Länderspiel gegen Argentinien (2:2) das Kraftwerk im deutschen Offensivspiel und stellte die Südamerikaner vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder vor größere Probleme. Mit zehn Toren nach elf Länderspielen weist der 24-Jährige eine beeindruckende Quote in der Nationalmannschaft auf.

Dies ist auch den Usern auf DFB.de nicht entgangen. Beim Voting zum Spieler des Spiels erhielt Gnabry mehr als die Hälfte aller Stimmen. Mit 50,3 Prozent setzte er sich vor seinem Münchner Teamkollegen und Kapitän Joshua Kimmich (9,7 Prozent) sowie dem anderen Torschützen Kai Havertz (8,7 Prozent) durch.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

